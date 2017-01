Selv narkotikahunden ble lurt av denne pakken

– Første analyse viste at pakken ikke inneholdt et stoff som er å finne på narkotikalisten. Funnet ble derfor sendt til en ny analyse for å avdekke om det var et derivat. Den nye analysen viste at det var havsalt, forteller Sandberg.

Trailersjåførens advokat Lene Sandberg sier til Altaposten at to Kripos-analyser nå har avslørt at det slett ikke var narkotika:

Etter at politiet kom til stedet og tok funnet i øyensyn ble trailersjåføren pågrepet, satt i arrest og siktet for befatning med narkotika. Han ble senere fremstilt for varetektsfengsling, og måtte sitte to uker i varetekt mens politiet gikk i gang med etterforskningen av det de trodde var et narkotikabeslag (Pluss-sak).

I september fant mekanikere ved et verksted i Alta en mistenkelig pakke i hanskerommet på en trailer som var levert inn til service. Trailersjåføren som hadde levert inn kjøretøyet ble oppringt, og dro til stedet. Sammen med verksmester åpnet sjåføren pakken, og pakkens innhold gjorde at trailersjåføren etter hva Altaposten forstår ba verksmester kontakte politiet.

Advokaten stiller seg kritisk til at det har tatt mye lengre tid enn nødvendig å få renvasket hennes klient.

– Saken anses å ha hatt unødig lang saksbehandlingstid. I september ble han satt i varetekt. Først 4. januar fikk siktede vite om analyseresultatet som resulterer i henleggelse. Dette til tross for at det allerede i oktober ble avdekket at pakken ikke inneholdt narkotika. 21. november var det på det rene at pakken inneholdt havsalt. Rapporten er stemplet inn hos lensmannskontoret 28. desember, over en måned senere. Hva som har tatt så lang tid vet jeg ikke, men dette burde politiet i Alta ha sjekket og fulgt opp på selvstendig grunnlag. Vi har flere ganger bedt om at saken henlegges så snart som mulig, men denne henleggelsen har latt vente på seg, påpeker Sandberg.

– Med tanke på hvordan saken så ut på daværende tidspunkt, mener du det er unaturlig eller feil at han ble varetektsfengslet?

– Jeg har forståelse for at man ber om og får varetekt når det gjøres et stort beslag man tror er narkotika. Men i denne saken var det svake indiser som skulle tilsi varetekt. Det ble funnet en pakke, som var dårlig gjemt – i hanskerommet – i en trailer som ikke var hans. Saken inneholdt en rekke usikkerhetsmomenter som gjorde at du kunne så stor tvil rundt den. Vi så heller ikke at det kunne være bevisforspillelsesfare, all den tid både trailer og pakken var beslaglagt, men politiet og retten så det tydeligvis annerledes.

Ekstrem belastning

– Hvordan har din klient hatt det siden saken sprakk og fram til nå?

– Det har vært en ekstrem belastning for han, han har måttet leve med dette gjennom hele høsten og over jul. Han har jo hele tiden visst at han ikke har gjort noe galt, men det å måtte leve i usikkerhet om hva resultatet av etterforskningen blir, det er en belastning.

Saken er fortsatt ikke henlagt. Dette er det statsadvokaten som må gjøre, forklarer Sandberg.

– Men det finnes ingen ting som tilsier at saken ikke skal bli henlagt, sier hun.

– Ikke artig

Både etterforskningsleder Svein Erling Mikalsen og politiadvokat Ronny Jørgensen bekrefter at saken etter alle solemerker vil henlegges. Dette med bakgrunn i analyseresultatet fra Kripos.

– Grunnet alvorlighetsgraden i siktelsen er det statsadvokaten som vil måtte ta den endelige avgjørelsen om henleggelse, sier Jørgensen.

– Hvordan er det mulig å ta så feil?

– Det er ikke artig når noe man tenker er narkotika viser seg å være vanlig salt. Men her var saltet pakket og oppbevart på en uvanlig måte. Først og fremst var det dette som vekket mistanken. Videre markerte narkotikahund på funnet. Det er et krav om skjellig grunn til mistanke hvis man skal få rettens aksept for et krav om varetektsfengsling, og her var retten enig med oss i at bevisene tilsa mer enn 50 prosent sannsynlighet for at en straffbar handling var begått og at det var bevisforspillelsesfare, sier Jørgensen.

Etterforskningsleder Mikalsen har samme oppfatning av saken:

– Pakken var pakket og skjult på en slik måte at det vekket mistanke, narkotikahundens reaksjon forsterket mistanken. Vi var relativt sikre på at det var et narkotisk stoff. Så viser det seg å ikke stemme. Vi vil under alle omstendigheter ta en evaluering av saken nå i ettertid. Men jeg har ikke før opplevd noe lignende, ikke minst det at en narkotikahund markerer på noe som viser seg å ikke være narkotika, sier Mikalsen.

Hva angår tidsbruken på de aktuelle analysene har ikke politiadvokat Jørgensen noe godt svar:

– Jeg ser at de datoene Sandberg viser til stemmer, men vet ikke hvorfor det har tatt tid. Saken har vært innom to forskjellige avdelinger hos Kripos, det kan ha medført mer tidsbruk, men det blir spekulasjoner fra min side. Jeg har heller ikke spurt hvorfor det tok såpass med tid. Men det forandrer uansett ikke det faktum at Alta lensmannskontor fikk saken relativt sent, sier Jørgensen.