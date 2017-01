Så lenge varer sprengkulda

– Det er fortsatt kaldt, men temperaturen er på vei opp. Torsdag morgen har det steget til eksempelvis 31 i Karasjok, 17 minus ved Alta lufthavn. Jeg antar vi i løpet av torsdagen vil komme opp i «kun» 20 minus på vidda – fredag vil det komme opp i rundt minus ti på det kaldeste på vidda. Også i kystområdene vil temperaturen stige, men her har det ikke vært så forferdelig kaldt, så økningen blir dermed mindre. Det aller mildeste været vil vi få langs kysten av Vest-Finnmark, kan tenke meg at økningen vil komme i løpet av torsdagen og at det vil holde seg. Mot helga kan det bli plussgrader i kystområdene, sier Wergeland.

Men med varmen kommer vinden.

– Vi blir etter hvert å sende ut spesialvarsler, men jeg kan si allerede nå at det blir mye vind fra fredag. Vi snakker om sørlig opptil liten storm. Østfylket får nok det hardeste trøkket, men også i vest vil det blåse kraftig, også med en del ekle vindkast, sier Wergeland.

Kulda som ligger som et lokk over vidda vil blåse utover kysten i løpet av fredagen.

– Kulda blåser nordover, fra vidda og utover fjordstrøkene. Vi tror det kan bli en del ising på fartøy som følge av dette. Båter som ligger fortøyd skvulper gjerne mye når det kommer vind, og når det blir så kald vind som vi får når kulda fra vidda kommer, så vil det også føre til en del ising. Litt is på hvert skvulp kan etter hvert bli ganske mye, påpeker han, og legger til at det vil komme ut egne OBS-varsel på dette for torsdag kveld og fredag.

Wergeland forteller at meteorologene er ganske trygge på at det blir vanskelige kjøreforhold, og at i alle fall noen av fjellovergangene vil bli stengt når vinden kommer for fullt fredag.

– Vinden vil følge terrenget, men kommer i all hovedsak sørfra – litt mer sørvest på kysten.

– Blir det en mildere vind enn den typiske vinterstormen?

– Ja, denne vinden kommer som følge av et lavtrykk med mye sørligere bane enn hva vi har hatt tidligere i vinter. Dette kommer ikke fra Grønland. Så når den nevnte kaldlufta over vidda er blåst vekk, da kan du godt si at vi vil få en relativt «mild» vinterstorm, sier han.