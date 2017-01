Kom ikke i land med melkebilen

Melkebilen som hadde vært på Årøya fikk litt ufrivillig lang seilingstid i ettermiddag på grunn av hydraulikkproblemer ved fergeleiet på Nyvoll.

Ferga Sjøservice 1 fikk rett og slett ikke lagt til, var tipset Altaposten mottok rundt klokka 14.00 i dag.

En time seinere hadde dette ordnet seg kunne skipper på Sjøserveice 1, Tor Harry Reitan fortelle.

– Det stemmer at vi ikke fikk lagt til først, men nå har vi fått melkebilen på land. Måten det ble gjort på var å bruke en skjøteledning fra ferga til lemmen og på den måten fikk vi strøm på fergelemmen slik at den kunne løftes og senkes, sier skipper Reitan.

Havnekonsulent Ketil Iki forteller til avisa at det har vært problemer med hydraulikken på grunn av kulda.

Skipper Reitan sier han har fått vite at det er skiftet et aggregat på fergelemmen, men at dette ikke gikk helt etter planen og man venter på elektriker.

– Jeg er ikke kjent med hva som er årsaken til strømmangelen, men for vår del ordnet dette seg. Vi fikk melkebilen på land og er nå vei inn til flytebrygga i Bukta i Alta, hvor vi ligger mellom turene til Årøya, forteller Tor Harry Reitan.

Sjøservice 1 driftes av Holmgrens Sjøservice fra Kvalsund.