De blå fryktet overetablering

Laila Davidsen overtok som ordfører i 2011 etter Geir Ove Bakken, og forteller at med et nytt styre kom det også nye klare prioriteringer i boligpolitikken.

– Det er korrekt som Altaposten skriver at Bangjordet kunne blitt bygd ut da vi tok over. Men Bangjordet ble prioritert ned til fordel for private eiendomsutviklere og entreprenører som var i gang i dette området, for vi ønsket en styrt utvikling uten overetablering, sier Davidsen.

Ingen avtale

Hun avviser at dette ble gjort for å skjerme de private utbyggerne, men i praksis fikk de utvikle områdene sine alene uten et stort kommunalt felt som nabo.

– Vi hadde stor tiltro til de private utbyggerne, og visste at de ville få realisert mange nye boliger. For oss var det det en totalvurdering, og vi valgte å vente med Bangjordet/Skogheim. Hadde vi gått i gang ville vi fått en overetablering, noe vi ikke ønsket. Det var allerede da klart at vi måtte ha kapasitet på skole og barnehage før vi kunne slippe løs tomtene på Bangjordet, forteller Davidsen og legger til:

– Det var jo ikke sånn at vi ville miste tomtene på Bangjordet. Vi hadde hånd om arealet og ville kunne realisere dem etter at de private feltene var ferdig bygd ut, noe som nå skjer. Husker jeg ikke helt feil var det et enstemmig planutvalg som etter anbefaling fra administrasjonen ønsket en slik rekkefølge på utbyggingen. At Ap og SV i etterkant sier at de ikke var våkne og ikke burde stemt for å utsette realiseringen av Bangjordet, forteller at de ikke hadde noen klar boligpolitikk. De viste ikke hvor de ville.

Lå i skuffa i to år

Da Davidsen overtok styringen etter Geir Ove Bakken og Ap var alt klart til å sette i gang med detaljplanleggingen av Bangjordet. Fra høsten 2011 til planutvalget i 2014 behandlet planstrategien for de neste årene, hadde ingenting skjedd rundt Bangjordet. Rut Olsen (Frp) som ledet hovedutvalget for drift og utbygging tør ikke i dag si hvorfor ikke tomtene ble forsøkt realisert.

– Nei, jeg husker rett og slett ikke hva som var argumentet, men jeg er helt sikker på at det ikke var for å skjerme de private feltutbyggerne fra konkurranse fra rimelige kommunale tomter. Det er en horribel påstand fra Otto Aas. Det er slett ikke sikkert at tomtene på Bangjordet blir så rimelige som Altaposten har antydet, men like viktig er det at kommunen må ha hjelp fra private entreprenører for å skaffe nok boliger til folk i Alta, sier Olsen.

Hun er klokkerklar på at det aldri ble gjort noen avtale, eller gitt noen lovnad til private eiendomsutviklere om å la dem få ha markedet i den østre delen av Alta i fred.

– Vi er glad i de private utbyggerne fordi vi ser at kommunen alene ikke kan tilby nok tomter eller boliger. Samtidig har partiene på borgerlig side også et sterkt ønske om å kunne tilby rimelige kommunale tomter til selvkost, men problemene med å få Fefo til å selge kommunen areal for utvikling av boligområder har skapt store problemer for Alta kommune, sier Olsen.

Sov lenge

Tidligere varaordfører Ronny Berg (Frp) registrerer at Ap og SV i 2015 innrømmet å ha sovet i timen da planutvalget valgte å utsette oppstart av planleggingen av Skogheim-feltet i Saga.

«Ap og Sv har ikke bare sovet i kommunestyret februar 2014, men jeg vil hevde de har sovet i mange møter når Skogheim boligfelt har vært behandlet», skriver Berg på sin facebookside.

Han viser til en rekke behandlinger og enstemmige vedtak i planutvalget, der Skogheim/Banggjordet er blitt vedtatt utsatt realisert etter innstilling fra administrasjonen.

Så til tross for at tidligere Ap-ordfører Geir Ove Bakken i valgkampen i 2011 viste til at kommunen hadde brukt 15 millioner på å sikre seg grunnen på Bangjordet, og lovte 60 kremtomter der i 2012/13, fulgte ikke Ap og SV dette opp.

«Helt utrolig at de mener det har vært motvilje fra tidligere politisk ledelse, men det kan man hevde når man ikke holder seg våken og leser hva som skrives i bolignotatene», skriver Berg.

Av dokumentasjonen han legger fram vises det også til at administrasjonen argumenterte for å vente med det kommunale feltet til de private var fylt opp.