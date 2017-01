Avinor-sjef i sterk tvil rundt Grøtnes-flyplass

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) har vært klokkerklar på at det ikke bør komme en fjerde storflyplass i konkurranse med stamflyplassene i Alta og Kirkenes og fraktflyplassen Banak.

Nå går Avinor-sjef Dag Falk-Petersen ut med de samme bekymringene når de gjelder en ny flyplass i Hammerfest, og signaliserer samtidig i et intervju med NRK Finnmark sterk tvil til at værforholdene på Grøtnes tilsier at det kan bygges en ny flyplass her.

– De store utfordringene i Hammerfest slik vi ser det er værforholdene, og dersom de ikke blir bedre på en ny lokasjon enn i dag så mener vi at ny flyplass ikke er den største prioriteten for oss, sier Falk-Petersen til NRK Finnmark.

Politikerne bestemmer

Konsernsjefen i Avinor understreker i intervjuet at det er politikerne som beslutter, og som også må finansiere en ny flyplass i Hammerfest om den skal realiseres. Avinor er imidlertid skeptisk til både samfunnsgevinsten med en ny storflyplass og de operative forholdene.

– Når Avinor tidligere i høst gikk ut med klokkeklar melding om at det var uakutelt å bygge en ny kortbaneflyplass med operativ rullebane på 1199 meter, og nå sier at det ikke er samfunnsmessig forsvarlig med en ny storflyplass i Finnmark, er det et tydelig signal som vil prege den videre debatt. Når Avinor samtidig, slik jeg forstår det, er sterkt skeptisk til værforholdene for en ny flyplass, bør vi kanskje tenke helt nytt når vi skal prioritere bruken av samferdselsmidler i Finnmark, sier Kåre Simensen og legger til:

– Dagens lufthavn i Hammerfest har en god regularitet til tross for værmessige utfordringer. Det vil nok veie tungt hos Avinor når de skal gi sin innstilling til politikerne.

– 3 storflyplasser nok

Simensen sier at Stortinget slik han vurderer det har gitt positive signal om å bygge en ny flyplass i Hammerfest. Ifølge Ap-representanten har det vært snakk om en ny kortbaneflyplass.

– Jeg har selv støttet at det bør komme en ny kortbaneflyplass, men er helt på linje med de vurderinger toppledelsen i Avinor kommer med når det gjelder muligheten for en fjerde storflyplass, sier Simensen.

I intervjuet med NRK Finnmark sier Dag Falk-Petersen følgende om flyplasstukturen:

– Finnmark med sine 76.000 innbyggere har tre rullebaner med mer enn 2000 meters lengde. Det er en god løsning og god tetthet, om det er behov for en fjerde lang rullebane, er vi usikker på.

Politisk signal

Stortingets transportkomité har i sin innstilling til stortingsmelding om virksomheten Avinor i 2012/13 gitt føringer i forhold til ny flyplass i Hammerfest.Her heter det:

«Komiteen ser positivt på at Avinor planlegg vidare med sikte på ei investering i ny lufthamn på Helgeland i Mo i Rana og ny lufthamn i Hammerfest, og at det blir arbeid vidare med utgreiingar av spørsmålet om ny lufthamnløysing for Lofoten.» og i tillegg: «Komiteen legg i tråd med regjeringa sitt forslag til grunn at Avinor vil bli tilført midlar for å kunna gjennomføra investeringar i nye lufthamner på Helgeland og i Hammerfest.»

Samtidig blir det også påpekt at komiteens flertall bestående av Frp, KrF og Høyre, viser til store behov for investeringer for Avinor, også i Nord-Norge. Her blir i tillegg til ny flyplass i Hammerfest også presisert at det må investeres i forlengelse og utbedring av Kirkenes Lufthavn (Høybuktmoen) og Alta Lufthavn.