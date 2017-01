– Beholder kontrollen

Sammen med varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) valgte ordfører Monica Nielsen i gårsdagens Altaposten å alarmere lokalsamfunnet om at Alta kommune kan miste kontrollen på oppdrettsvirksomheten innenfor kommunegrensene.

– Tilleggshøringen til vekst i havbruk er ute nå, og vil få konsekvenser for Alta om den blir vedtatt slik den foreligger. Etter vårt syn kan det nye forslaget få dramatiske følger for både villaks og miljø. Kommuner kan bli parkert i regjeringens iver etter vekst. Oppdrettslokaliteter i andre kommuner kan bli flyttet til vår kommune, og vi vil være maktesløse og uten mulighet for å sette foten ned, hevdet ordfører Nielsen.

– Ro ned

I dag går tidligere varaordfører i Alta kommune, nå statssekretær i mat- og fiskeridepartementet, Ronny Berg, ut og beroliger både ordførerne i Alta og ledelsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). Alle var sterkt bekymret for at de nye reglene, om de blir gjort gjeldende, ville påføre miljøet og ikke minst villaksen nye utfordringer gjennom økt oppdrettsvolum.

– Det er viktig at ikke ordføreren sine påstander blir stående. Derfor vil vi gi en faktabasert orientering. Heller ikke ALI har noen ekstra grunn til bekymring, sier Berg til Altaposten.

– Frykter at vi mister kontrollen Til kamp mot «frislipp» av oppdrett.

Fiskeridepartementet viser til at det allerede i dag er det slik at en tillatelse er bundet til en av Fiskeridirektoratets regioner – slik de var per 31. desember 2015 – og kan utnyttes på lokaliteter som innehaveren har innenfor denne regionen. For eksempel kan en tillatelse som er hjemmehørende i Finnmark benyttes på lokaliteter innehaveren har over hele Finnmark. Innehavere av tillatelser med interregionalt biomassetak kan utnytte tillatelsen også i en naboregion, pt. Troms – og motsatt – tillatelser hjemmehørende i Troms kan utnyttes i Finnmark.

– Dette er poenget med interregionalt biomassetak, forklarer statsekretær Berg.

Lite endres

– Ett av forslagene som var på høring i fjor innebar at en tillatelse kunne utnyttes over to produksjonsområder. Ettersom Finnmark er foreslått delt i to produksjonsområder innebar forslaget ikke annet enn at dagens rammebetingelser for aktørene i Finnmark ble opprettholdt, eventuelt at aktører som driver i Vest-Finnmark vil få mulighet til å også drive i deler av Troms og motsatt. Denne fleksibiliteten forutsetter at oppdretter fra før har tillatelser i de aktuelle områdene. Utnyttelse av tillatelser fordrer uansett at det er ledig kapasitet på eksisterende lokaliteter, hvis ikke må økt kapasitet omsøkes gjennom nye lokaliteter eller økning på eksisterende. I slike tilfeller vil kommunene bli involvert på ordinær måte, klargjør Ronny Berg.

Han mener at forslaget som nå er på høring gir oppdretterne mer fleksibilitet ved at det er mulig å utnytte tillatelser over tre områder, og videre at det skal være mulig for oppdrettere som kun har tillatelser i ett område å kunne klarere lokaliteter i et tilstøtende område (eventuelt to tilstøtende områder).

– Det siste innebærer eksempelvis at en oppdretter som får tillatelser kun i område 10, også skal kunne søke om lokaliteter (på ordinær måte) i område 11. I et slikt tilfelle vil kommunene som ellers ved lokalitetssøknader få denne til behandling, og en ev. etablering må naturligvis være i tråd med arealdelen i kommuneplanen.

Større fleksibilitet

Politisk ledelelse i departementet sier at oppsummert så innebærer forslaget at aktørene vil få noe mer fleksibilitet til å utnytte tillatelser de allerede har over større geografiske områder og til å utnytte allerede klarerte lokaliteter. Utvidelser av eksisterende lokaliteter eller klarering av nye lokaliteter må omsøkes på ordinært vis.

– Det ordinære regelverket for å håndtering av lus og rømming vil bli beholdt og uviklet. Om belastningen av lakselus fra oppdrett på ville bestander blir uakseptabel, vil også det nye systemet medføre at tillatelsene hjemmehørende i det aktuelle området vil bli redusert, slår Ronny Berg fast.