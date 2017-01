Tankanlegg sikres mot forurensning

For å bygge en ekstra sikringsmur nedenfor oljetankene i Bukta skal CircleK Norge AS (tidligere Statoil Fuel & Retail Norge AS) etablere en såkalt spilloppsamling til tankanlegget. Bakgrunnen er nye krav fra Miljødirektoratet.

En av de gamle oljetankene skal rives, og det skal bygges en oppsamlingsbarriere nedenfor tankene med en helt ny ringmur som skal hindre lekkasjer fra å kunne strømme ut i terrenget.

I tillegg skal det etableres en ny oljeutskiller i grunnen utenfor bilfylleplassen. Det antas at arbeidene vil medføre graving i forurenset grunn. Dette stiller strenge krav til arbeidene som skal utføres og Alta kommune som forurensingsmyndighet skal godkjenne planene før maskinene setter gravmaskinskufla i bakken. Blir det overskuddsmasser, skal disse til godkjent mottak.

Og før dette igjen skal det foretas miljøtekniske undersøkelser, heter det i meldingen fra konsulentselskapet Multiconsult på vegne av CircleK Norge AS.

Før graving skal det være på plass oljeabsorberende bark «Zugol» eller liknende, nødmasker av kombinasjonstype med godkjent filter, sugebil fra oljesaneringsfirma samt presenninger for underlag av mellomlagrede masser. Og før noe starter opp i det hele tatt, må entreprenøren som får oppdraget ha nødvendig utstyr tilgjengelig i tilfelle lekkasjer.