Har ikke plass til alle førsteklassingene

– Barnetallet øker så kraftig at vi ikke klarer å ta imot alle. Nå ser det ut for at det blir 38 nye førsteklassinger fra høsten av, og vi har ikke plass til dem. Det er ikke avklart hva som skal skje med dem, sier rektor Anne-Britt Eilertsen ved Saga skole.

Om to uker kommer høstens førsteklassinger for å skrive seg inn. Men på Saga skole er det ikke plass til alle.

– Det er ikke artig å se kommende førsteklassinger med tårer i øynene, så forventningsfulle til å begynne på skolen og så få vite at det ikke er sikkert de får gå her, sier rektor Anne-Britt Eilertsen på Saga skole.

– Jeg har et luksusproblem, og skulle ønske vi hadde plass til alle. Nesten alle ungene bor under én kilometer unna skolen og dette er deres nærskole, slår hun fast.

– Jeg har fått et brev, men det er jo ikke noe svar. For det står bare skissert ulike alternativer. Ingen avgjørelse er tatt, sier hun.

– Da kommer de forventningsfulle og tror de skal få begynne på denne skolen. De skal hilse på og gleder seg til å se hvor de skal gå. Vi merker at dette er en stor dag for dem. Så må jeg si at jeg ikke vet om de skal gå her, sier Eilertsen.

Problemet viste seg første gang i 2015. Den gangen løste det seg med å ta i bruk et grupperom for en liten klasse. Dermed går det greit å ha to andreklasser på skolen. Men å øke fra åtte til ni klasser, er det ikke plass til. Skolen er rigget for bare sju klasser.

– Jeg opplevde å møte folk med tårer i øynene, da noen ble så fortvilte over at det ikke var sikkert de fikk begynne her. Det å skrive seg inn på skolen, er noe stort for barna. Jeg bare gruer meg for å måtte gi den beskjeden en gang til, sier rektoren.

– Kan flyttes til andre skoler

Rådmannen mener flytting av skolegrenser er den mest nærliggende løsningen.

– Jeg skjønner at rektor er utålmodig og at situasjonen er vanskelig. Det er stor sannsynlighet for at det ikke blir plass til alle førsteklassingene i Saga. Vi må finne en løsning i løpet av januar, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Forhåpentligvis klarer de å komme frem til en løsning før innskrivinga av de nye førsteklassingene. Klarer de det ikke, vil skolen måtte opplyse om at de faktisk ikke vet hvor barna skal begynne på skolen.

– Det mest realistiske på kort sikt, er å fordele elevene på de skolene vi har. Da må vi utnytte kapasiteten på Elvebakken, Kaiskuru og Tverrelvdalen, sier Hansen.

– Betyr det at seksåringer som sogner til Saga, kan måtte gå på andre skoler?

– Ja, det betyr det. Da kan ikke alle elevene som sogner til Saga, få plass der. Vi må forskyve grensene, sier han.

Rådmannen opplyser at de ennå ikke vet hvordan de skal løse denne situasjonen, men at det å forskyve grensene er mest nærliggende og noe de forøvrig gjør hvert år. Kommunen må rett og slett utnytte de mulighetene den har, og det som er mest gunstig økonomisk.

– Rektor ønsker seg brakkerigg med flere klasserom, som en midlertidig løsning. Hva tenker du om det?

– Det er også en mulighet. Jeg kan ikke love noe nå, men vi lover at alle elevene på østsiden av Alta vil få et godt skoletilbud fra høsten av, sier han.