Høye priser gir nok en sjømatrekord

I fjor eksporterte Norge sjømat for 91,6 milliarder kroner.

– Det er helt vilt når man hører disse tallene. Jeg er ikke økonom, men jeg tror det er mange økonomer som vil grave seg ned for å se hvordan dette er mulig, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) etter å ha blitt presentert for tidenes eksporttall i årsstatistikken fra Norges sjømatråd.

Tror på 200 mrd.

Økningen fra rekordåret 2015 er på 17 milliarder kroner, eller 23 prosent. Fiskeriministeren tror ikke det kan fortsette på samme måte framover, men mener oppdrett og fiskeri har sterke framtidsutsikter.

– Jeg tror fortsatt det er mulig å nå en eksportverdi på 200 milliarder kroner i løpet av fem år, sier Sandberg.

Høye laksepriser

Hele 71 prosent av eksportinntektene kommer fra en oppdrettsnæring som nådde sin foreløpige produksjonstopp i 2012. I fjor gikk volumet ned med 3,5 prosent. Til tross for dette økte inntektene fra laks og ørret med 31 prosent.

– Vi forventer fortsatt prisvekst for laksen ut til konsument i flere europeiske land. Dette gjelder både for fersk naturell laks og for bearbeidede produkter som fryst og røkt laks, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Ifølge sjømatrådet er den viktigste årsaken til rekorden en sterk etterspørsel etter norsk laks både i EU, som tar imot to tredeler av laksen, Asia og USA. Snittprisen på ett kilo laks endte på 60,11 kroner i fjor. Det er 40 prosent høyere enn i 2015.

Hvitfiskrekord

Også de tradisjonelle fiskeriene opplevde tidenes beste år i fjor. I distriktet til Norges Råfisklagfra Mørekysten og nordover ble det omsatt fisk til en førstehåndsverdi på 11,5 milliarder kroner. Det er 20 prosent over fjorårsrekorden og tredje år på rad at den norske fiskeflåten opplever sitt beste år noensinne.

Den totale eksporten av hvitfisk endte på 13,8 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 6 prosent og en oppgang i volum på 7 prosent. Eksportverdien har ikke økt like mye som inntektene til fiskerne.

– Det betyr at marginene for landindustrien er under press selv om vi har hatt prisøkning i markedet for våre produkter. Løsningen er ikke lavere priser til fiskerne. Det er å jobbe aktivt i markedene med å løfte prisen for våre hvitfiskprodukter. Det er ingen grunn til at hvitfisken skal være så mye lavere priset enn laksen, sier Renate Larsen.

Økning for sild og makrell

I fjor eksporterte Norge 543.000 tonn sild og makrell til en verdi av 7,2 milliarder kroner. Volumet av makrell gikk ned med 12 prosent, mens verdien økte med 6 prosent til 4,1 milliarder kroner.

– 98 prosent av makrelleksporten gikk som hel fryst fisk. Det betyr at vi sendte fra oss verdifullt restråstoff. Hvis 25 prosent av makrellen blir filetert i Norge, vil det kunne gi en ekstrainntekt på 1,4 milliarder kroner, sier Renate Larsen.

To tredeler av den norske silda blir filetert i Norge før den sendes ut til markedet. Det reduserer transportkostnader og gir økt verdiskapning i Norge. Etter at det viktige russiske markedet ble stengt i august 2014, har norsk sild vunnet større innpass i Polen og Tyskland. Verdien av sildeeksporten økte med 21 prosent i fjor til 3,1 milliarder kroner. (©NTB)