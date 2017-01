Gir seg som redaktør

Eilif Aslaksen har bestemt seg for å si opp sin stilling, melder Medier24.no. Dette fremgår av en melding fra avisa som Medier24 siterer.

Det er bare et drøyt år siden Aslaksen tiltrådte.

– Å lage et best mulig innhold krever mye tid og ressurser. Det skjer samtidig med raske endringer både hos oss og i bransjen forøvrig. Hvis man skal være med på dette løpet krever det svært stor kontinuerlig innsats. Jeg har kommet til et punkt hvor jeg ikke ser det formålstjenlig verken for meg personlig eller for Finnmarken at jeg fortsetter i jobben, sier Aslaksen i meldinga ifølge nettstedet.

Fratredelsen skjer bare uker etter at en annen av avisas profilerte medarbeidere, Ole-Tommy Pedersen, valgte å si opp og takke ja til stillingen som redaktør og daglig leder for Sør-Varanger Avis.