All laks må destrueres

Lokaliteten Kleppenes ved Hammerfest, der det ble oppdaget ILA-smitte, har 1,3 millioner laks med en snittvekt på 0.985 kilo. Mattilsynet har nå bestemt at all fisk i dette området må destrueres innen 31. januar, melder Grieg Seafood i en børsmelding.

Dette har Grieg varslet til børsen om etter at de i formiddag har satt i verk en plan for høsting og destruksjon av all fisk på dette området. Det skal gjøres så snart det mulig å gjennomføre, heter det i børsmeldingen.

Etter nedslaktingen vil hele området bli lagt brakk og deretter gjort klar for utsett av ny smolt på våren eller sommeren 2017.

Selskapet regner med en negativ effekt på fjerde kvartalsregnskap for selskapet på 25 millioner NOK. De videre beregningene fra Grieg Seafood viser at slaktevolumet for 2017 med dette vil bli redsuert med 3000 tonn, skriver selskapet i børsmeldingen.