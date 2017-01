20 grader feil på Sennalandet

Advarselen om å ikke stole blindt på den populære værmeldingstjenesten kommer fra Odd Ramberg. For han opplevde at yr sine 16 minus i realiteten var minus 36.

Før han la over Sennaland onsdag sjekket han yr.no og fant ut at de meldte minus 16 grader mellom klokka 15 og 18. På tur over fikk han med selvsyn se at det var ganske mye mer enn det.

For temperaturmåleren på bilen hans viste mye mer enn dette.

– Jeg skulle over Sennalandet i formiddag og sjekket yr for hvor kaldt det kunne tenkes å være over fjellet. På nettstedet yr.no, som de fleste stoler blindt på viste måleren på nettet at på Sennaland – der var det minus 16 grader. Jeg så selv på bilen at den viste minus 36, og fant også ut at veimeldingssentralen meldte om 36 minus. En så stor differanse som dette er skikkelig skummelt, sier Ramberg.

Han mener dette bør være en vekker for alle før de legger ut på tur over fjellet.