Tar leserne med til det fjerne Østen

Sånn omtrent annenhver fredag den kommende tiden vil du kunne følge Mika Hætta fra Kviby på rundreise i flere av landene sør og øst i Asia. Hun har nemlig pakket seg klar til en fem måneder lang tur, hvor målet er å nå innom landene Maldivene, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Kambodsja, Vietnam, Indonesia, Japan og Sør-Korea – med et lite stopp innom De forente arabiske emirater (Dubai) på hjemturen.

Planen er å skrive reiseblogg samt lage til sammen minst ti reisebrev som lokalavisa får presentere.

Lite bereist

Reiseplanene har hun hatt lenge, kan Mika fortelle.

– Det startet vel i 2015, da jeg bodde i Bergen. Allerede da opprettet jeg domenet mikavagrant.com, hvor reisebloggen legges ut. Tanken var å starte ut tidligere, men så fant jeg meg jobb på Mediehuset Altaposten og trivdes bedre enn ventet. Så det ble ett års utsettelse, forteller hun.

– Har du reist mye før?

– Nei, jeg er lite bereist. Har kjørt mye bil i Skandinavia, og vært på tre flyturer utenlands i hele mitt liv – en gang til Bulgaria og to ganger til Kenya. Så du kan si at jeg tar det igjen nå, sier Hætta, som på bloggen sin sier at hun «skal sørge for å dele alle sine morsomme nybegynnerfeil og spennende opplevelser underveis på reisen».

– I tillegg til å tjene litt penger på reisebrevene synes jeg det er hyggelig å vise fram det jeg gjør. Og kanskje det kan inspirere andre til å ta steget, og å følge drømmen om å reise ut i den store verden?

At hun er mindre bereist og skal starte ut på turen alene skremmer ikke den uredde Kviby-jenta:

– Nei, jeg tror jeg har godt av å komme til nye steder, møte fremmede folk og å måtte leve litt utenfor komfortsonen. Håper å vokse som menneske og lære litt mens jeg er borte, sier hun.

Etter starten onsdag morgen setter hun kursen mot Oslo, deretter til Maldivene.

– Jeg har tenkt å være mellom to og tre uker i hvert land, men har ikke noe fastsatt tidsskjema. Ingen billetter er bestilt, foruten den til Maldivene.

– Er to-tre uker i hvert land nok?

– Nei, det er jo ikke det. Men jeg hadde lyst å få med meg flere steder, og måtte samtidig begrene meg noe, da jeg må være tilbake til eksamener i mai. Jeg reiser egentlig uten store planer, annet enn at tilbakereisetidspunktet er der. Og så lever jeg jo etter fjellvettreglene.

– «Grav deg ned i tide»?

– Hehe, nei, «Det er ingen skam å snu». Ser jeg at jeg ikke trives, at det er tungt å være alene og slik, så drar jeg hjem igjen, sier Mika.