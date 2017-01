Kostbar kloakkfeil

Gjensidige Forsikring krever Alta kommune for 70.720 kroner for skadereparasjon på bygget til Rønquist Holding, der Sentrum legepraksis og Møbelringen holder til.

Ble glemt av

Bygget til Rønquist Holding ble skadet av kloakk etter kommunale gravearbeider utenfor bygget. Arbeidene førte til brudd på en avløpsledning.

Gjensidige skriver etter gjennomgang av taksten som Sweco foretok at skaden skyldes tilbakeslag i en gammel rørstuss innebygd i ytterveggen, som følge av brudd på en avsløpsledning.

– Bruddet har skjedd i forbindelse med at dere ikke har koblet tilbake et rør i forbindelse med skifting av hovedavløpet til bygget, heter det i brevet der Alta kommune blir krevd for kostnader til ny graving, reparasjon og skifting av vegg, samt takstmannens rapport.

Opp til juristene

Brevet fra Gjensidige er datert 19. desember og selskapet ber om svar innen 30 dager på om kommunen vedkjenner seg ansvaret.

Trond Einar Uglebakken, som er virksomhetsleder på avdelingen for kommunalteknikk, med ansvar for vann og avløp, sier han ikke tror kommunen kommer til å erkjenne noe ansvar i denne saken, men henviser til saks- behandler Jon Magne Thomassen.

Thomassen sier det nå blir opp til juristene i kommunens forsikringsselskap, KLP, å svare for om kommunen skal vedkjenne seg noe som helst.

– Det er ikke opp til oss å vedkjenne oss noe, det må juristene hos KLP avgjøre og de har ennå ikke behandlet saken, sier Thomassen, som er fagansvarlig for avløp i kommunen.

Måtte skiftes

Veggen inne i bygget som var forurenset med kloakk måtte rives opp og skiftes, og Sweco beskriver at så vel veggplater som bunnsvill måtte byttes. Det måtte til gravearbeider som førte til en kostnad fra Asbjørn Simensen på 12.800 kroner. Peab Bjørn Bygg utførte reparasjonsarbeidet til 52.000 kroner, mens taksten kostet 5.400 kroner.