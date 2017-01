Her er værrekordene fra desember måned

Desember ble en luftig måned for finnmarkingene, da flere lavtrykk dro med seg vindmasser som kulminerte i uvær og storm. Særlig uværet i begynnelsen av desember, som var på grensen til å få status som ekstremvær og dertil eget navn, så vel som flere uværsrunder i jula har ført til trøbbel både i bebyggelsen og langs veiene våre. Kysten har, som alltid, fått det meste av trøkket.

Hva angår både nedbør og temperatur kan du selv se hvordan ståa har vært, i den interaktive grafikken over.

Hele tre steder i fylket har hatt 89 millimeter nedbør, i Repvåg er det ikke registrert en eneste nedbørsdag.

Ikke overraskende er det på vidda temperaturen har vært lavest, midt mellom Kautokeino og Karasjok ble det 5. januar registrert 35,8 minus. I helt motsatt ende av skalaen meldte Nuvsvåg om 12,9 grader like før jul, 19. desember. Samme dag ble det for ordens skyld målt 14,2 i Sørkjosen, så her var det neppe feil på graderstokken som førte til at det ble registrert såpass høye temperaturer...