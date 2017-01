– Tømte bensin på gulv og møbler, og sa han ville tenne på politistasjonen

Finnmark politidistrikt skriver i en pressemelding at en mann i 40-årene er pågrepet og siktet for å ha forsøkt å tenne på Vadsø politistasjon.

Hendelsen fant sted like før klokka 11.00 tirsdag formiddag.

– Mannen tømte bensin på gulv og møbler ved inngangspartiet til Vadsø politistasjon, og opplyste at han ville tenne på stasjonen. Personell i skranken reagerte raskt og mannen ble umiddelbart pågrepet av politiet, uten å klare å tenne på eller at noen kom til skade, heter det i pressemeldingen, undertegnet av operasjonsleder Lars Gaupset.

Mannen vil bli avhørt om litt, og vil også fremstilles for lege i løpet av dagen, for vurdering av hans helsetilstand.

– Den siktede har opplyst at han ønsket å ramme politiet. Det er ingen indikasjoner på at hendelsen er et forsøk på en terrorhandling. Mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, er kjent for politiet fra før og er tidligere domfelt for trusler.

Politiet i Vadsø har økt beredskap.

– Det er gitt bevæpning i forbindelse med hendelsen, sier Gaupset.