– Også vårt språk og vår kultur har en verdi

Av mangel på sendetid hos NRK ble det Youtube, i samarbeid med den kvenske avisa Ruijan Kaiku, som ble løsningen da leder Hilja Huru i Norske kveners forbund holdt sin nyttårstale.

I en video publisert mandag (se i vinduet over) tok Huru opp en rekke både positivt ladde så vel som såre tema, sett med kvenske øyne.

– Ett år med store gjennombrudd. Slik oppsummerte kven-leder Hilja Huru andre nyttårsdag året 2016 for den kvenske befolkningen – og beskrev følelsene til et folk på vei ut av skyggene; Vi begynner å kjenne strålene fra vårsola, som om den har stått opp over det kvenske folket på ny, skriver Norske kveners forbund i en pressemelding.

Hele talen til kven-lederen, på kvensk og på norsk, er å finne her.

Forløsende språkjobb

I nyttårstalen fremgår det blant annet at Huru er svært glad for jobben som er satt i gang for å løfte det kvenske språket.

– Endelig har også regjeringen vedtatt å starte arbeidet med en målrettet plan for kvensk språk – noe vi har jobbet for helt siden kvensk for 12 år siden kom under beskyttelse av den europeiske minoritetsspråkpakten, sa Huru i sin tale.

Samarbeidet med Sametinget ble også trukket fram. Huru takket spesielt for støtten fra Sametinget om å likestille vernet av kvenske og samiske kulturminner.

– Full støtte fra Sametinget om likestilling mellom kvenske og samiske kulturminner er et lysende symbol på anerkjennelse fra vårt søskenbarnfolk.

– Vi må sammen vekke de høye damer og herrer langt der nede i Oslo –for også vårt språk og vår kultur har en egen iboende verdi og en verdi for vårt land Norge. Det er vårt håp og sterkeste ønske at språket skal få leve videre i våre barn – fordi all den gamle kunnskapen ligger gjemt i språket – kunnskap vi aldri må miste.

Kvensk vår

Og det skjer positive ting på språkfronten helt fra barnhagene og opp til universitetsnivået:

– I Porsanger går kvenske barn sammen i språkreir i barnehagene og lærer hjertespråket – nå begynner barna våre å snakke kvensk! Arbeidet til Kvensk Institutt og lokale språkforbilder gir resultater. Et annet viktig tiltak er at på UiT – Norges Arktiske Universitet har kvenskstudenter har fått egne mentorer de kan snakke kvensk med. Dette prosjektet har ført til at jeg har hatt mitt eget personlige mirakel: 2016 ble det året jeg for første gang snakket kvensk med min egen far. Det har vært en stor terskel for meg, og det var ikke lett å ta dette steget.

Hilja Huru avsluttet med å takke de eldste blant kvenene i sin nyttårstale, og understreket at de var nøkkelen til å revitalisere språket og kulturen blant de yngre generasjonene:

– Det er de eldste som kan vise oss veien tilbake til språket og kulturen. Som Alf Nilsen-Børsskogs sa: Vårt håp er i språk og kultur. Under isen sildrer det nå i en begynnende bekk av håp. Den kommer, den kvenske våren er på vei!