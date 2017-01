«Takk Vibeke, for din tale»

– Kjære Vibeke, takk for at det var nettopp du som holdt nyttårstalen dette året. For at du ved inngangen til 2017 – det året vi samer skal feire oss selv, så ettertrykkelig viste at det er plass til også språkløse samer i den samiske storfamilien.

VG fulgte opp saken og her ble Skum blant annet sitert på følgende:

– Mitt håp er at den neste nyttårstalen blir holdt på samisk, for den siste talen var et svik mot den samiske kulturen og det samiske språket.

Dagrun Marie Sara kunne ikke vært mer uenig. I Facebook-innlegget berømmer Sara sametingspresidenten for hennes ærlighet.

– Takk for at du er så ærlig i forhold til at du selv ikke har klart å ta tilbake det språket vi ble fratatt, og for at du samtidig viser ydmykhet i forhold til dette, skriver Sara, som selv er fra en sjøsamisk familie som opplevde fornorskningen, og som har måttet lære seg samisk i voksen alder.

Trist strid

Til Altaposten sier Sara at hun synes det er trist at språket har blitt et stridstema blant samer.

– Språket er ikke det som skal definere oss samer. Vi kan ikke holde på å sette merkelapper på hverandre basert på det. Vi som opplevde fornorskningen kan jo ikke noe for det, sier hun.

– Tror du at det var en politisk handling at Larsen holdt talen på norsk, eller tror du det var fordi hun behersker norsk best og derfor føler seg tryggere med det?

– Jeg tror hun føler at hun ikke behersker samisk godt nok, sier Sara, som mener presidenten burde fått ros i stedet for ris.

– Vibeke Larsen har et stort fokus på det samiske språket, som hun vil styrke og utvikle, også i de språksvake områdene, påpeker Sara.

Dagrun har forståelse for at mange samer kan oppleve at en norsk tale virker fremmedgjørende. Men:

– En dag tror jeg vi vil være der at alle sametingspresidenter kan samisk, men per i dag er vi ikke der.