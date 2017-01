– Musikere sliter med søvnen

2016 ble et helsvart popkapittel, hvor en rekke store artister gikk ut av tiden. Nå slår ny forskning fast at musikerlivet faktisk går på helsa løs. Helseforsker Jonas Vaag ved Nord universitet har gjennom en rekke studier forsket på musikeres helse, søvnbehov, mental helse og bruk av helsetjenester, og sammenlignet dette med den generelle befolkningen.

– Vi fant at musikere har en vesentlig forhøyet forekomst av søvnplager sammenlignet med de andre yrkesgruppene vi inkluderte i studien, sier Vaag, som forteller at SSBs levekårsundersøkelse viser at ni prosent av den generelle arbeidsstokken i Norge sliter med moderat til alvorlige søvnplager. Blant musikere er tallet over det dobbelte, som er 19 prosent. For symptomer på insomni, er tilsvarende tall 33,5 prosent blant menigmann, og 41 prosent blant musikere.

– Vi så jo for oss at musikere sliter mer med søvn, siden de har et arbeid som ligner på skiftarbeid, som vi vet er forbundet med forstyrrelser i søvnmønster. Mange musikere har mye kveldsjobbing, samtidig som de ofte må tidlig opp til annet arbeid neste dag. I perioder kan det være få spillejobber, noe som gir bekymring over manglende inntekt, som for mange vil påvirke søvnen, forteller helseforskeren.

Stort materiale

Han sitter med datamateriale fra over 1.600 norske musikere. Det vil si musikere som oppgir at de har musikken som sin jobb, men som kan ha annet inntektsgivende arbeid i tillegg. Samtlige er medlemmer i Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

– I et av intervjuene vi gjorde i forundersøkelsene beskrev en turnerende musiker den brå overgangen fra scene til seng. Å skulle gå rett fra å bli bombardert av ytre inntrykk, med høy lyd og jubel fra publikum, med et adrenalinnivå på topp, og en kroppslig aktivering som sier «fortsett», til å forsøke å sove, kunne være en betydelig prøvelse. Ørene piper og kroppen er i høyspenn, sier Vaag.