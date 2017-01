– Feirer modige kvinner og menn

Sametingspresident Vibeke Larsen brukte sin nyttårstale til å se fram mot samenes hundreårsjubileum, og hun berømmet flere unge samers modige innsats.

I 2017 er det 100 år siden samenes første landsmøte i Trondheim.

– Vi feirer våre modige kvinner og menn. De som sto opp for demokrati, rettferdighet og mangfold. I dem bodde en sterk tro på at også deres kultur hadde en verdi, sa sametingspresidenten i talen første nyttårsdag. Larsen siterte foregangskvinnen Elsa Laula Renberg, en samekvinne som ble født inn i reindriften i 1877 og var levende opptatt av samenes kår.

– Hun hadde spesielt ett budskap til oss som kom etter henne. Hun skrev: «Vårt folks framtid ligger i deres hender», sa Larsen og trakk fram sju navngitte personer: Dávvet Bruun-Solbakk og hans venner som gikk fremst i Sápmi Pride i Kautokeino, for det Larsen kaller det fineste i livet – kjærligheten. Eurovision-deltaker Agnete Johnsen som har vært åpen om sine psykiske problemer, Marion Knutsen og Karl Edvard Urheim som var blant flere som brøt tabuer om overgrep, Jovsset Ánte Sara som kjempet for sin rett til å drive reindrift, samt kampen for Sameskolen i Hattfjelldal ført av Fransisca Kappfjell-Herbst og Ole-Henrik Lifjell.

– Kjære modige venner, dette kommer fra mitt hjerte: Takk for at dere kvister vei og lager løype. Dere er veivisere for vår tid, sier Larsen.

Hovedmarkeringen for hundreårsjubileet Tråante 2017 skjer i Trondheim 5. til 12. februar. (©NTB)