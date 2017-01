Vil låne Alta-politikerne

På kjøpe-selge-bytte siden til Alta på Facebook har en kar fra Lakselv tatt til orde for å låne evt kjøpe Alta-politikerne for fem kroner. Årsaken er at han er imponert over jobben Altas politikere har gjort med scooterløypene i kommunen.

- Vi er mange i Porsanger kommune som ønsker å kjøre skuter utenfor merket løype på islagte vann. Siden dere i Alta klarer å finne midler for å få dette til og ikke vi, så treng vi tydeligvis hjelp. Nu er ikke Porsanger så kjent for å ha de dyktigste politikerne, så litt hjelp er på sin plass. På forhånd takk og godt nyttår, hilser den humoristiske mannen, som sier at han ikke har så mye penger igjen etter jula, men håper den lille slanten han har rekker.

Gruppeleder i Alta arbeiderparti, Ole Steinar Østlyngen, synes det er hyggelig med skryt, om den er aldri så uortodoks.

- Vi skulle gjerne hjulpet Porsanger, men så enkelt er det nok ikke. Porsanger har nok ikke kartlagt friluftsområdene sine ennå. Det har vi og det var en vanvittig jobb å kartlegge 500 områder. Administrasjonen i Alta har gjort en kjempejobb, og vi politikere har presset knallhardt på i denne saken. Men det skal sies at vi er en langt større kommune med mye mer ressurser enn Porsanger, så det er enklere for oss enn for dem, påpeker Østlyngen.

Selv om han synes det er fint at folk i dag kan raste på vann uten å måtte tenke over 300-metersregelen som gjaldt tidligere, gruer han seg til den nye motorferdselloven trer i kraft i 2021.

- Da stenges alle løypene og må åpnes etter den nye motorferdselloven. Den nye loven legger opp til et enormt byråkrati, hevder Ap-politikeren, som sier at det kan sammenlignes med "det å åpne en ny vei".

- For Altas del er det snakk om et par løyper som ikke vil gjenåpnes. Men jeg fatter ikke hvordan kommuner som Loppa og Hasvik eksempelvis skal klare å reåpne løypene når loven kommer. Jeg og noen få politikere til i Finnmark har satt oss grundig inn i saken og har forsøkt å si i fra før loven ble vedtatt, men vi har talt for døve ører både til Kåre Simensen (Ap) og Jan Henrik Fredriksen (Frp) som sitter på Stortinget, hevder Østlyngen.