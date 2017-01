Vil ha dialog med kommunen om gangveien

Den etterlengtede gang- og sykkelveien på Bossekopveien, mellom krysset til Tollevik og Skajaluft, kan bli utsatt ferdigstilt på grunn av den mye omtalte byggeblemmen.

Statens vegvesen har vært på befaring og mener nå at entreprenøren har målt feil, slik at gang- og sykkelbanen har spist seg inn på veien med henholdsvis 45, 30 og 50 cm på deler av strekningen. Dette er ikke bra, mener vegvesenet som i et brev til Alta kommune bemerker:

"Dette har ført til smalere vegbane og på deler av strekningen så smal at to store kjøretøy har problemer med å møtes."

Og videre:

"Fylkesveg 27 er en høyt trafikkert fylkesveg og det var allerede tidlig i planleggingen presisert viktigheten av at vegbredden ble opprettholdt. Statens vegvesen ønsker derfor å komme i dialog med Alta kommune om løsninger slik at tiltak kan iverksettes i løpet av 2017".

Skajaluft bygdelag har ønsket lavere fartsgrense, men dette har Statens vegvesen sagt nei til.