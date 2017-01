Trudde du at sms var ut?

– Aldri før har det blitt sendt så mye SMS i løpet av et år. Nyttårsaften sendte vi 17,1 millioner hilsener på SMS og MMS, mens ved midnatt var trafikken på Snapchat hele 1000 prosent høyere enn vanlig, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Det er kommet en rekke andre nye meldingstjenester, men det betyr ikke at tekstnmeldingene er glemt.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen mener SMS er en pålitelig tjeneste der avsender har visshet om at mottakeren får og leser meldingen.

– I tillegg ser vi at offentlige og private virksomheter som for eksempel frisøren, tannlegen og Skatteetaten i økende grad bruker SMS i kundekontakten. Denne trafikken er sterk voksende, og står for rundt 40 prosent av all SMS-trafikk i vårt nett, opplyser Amundsen.