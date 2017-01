Mot fjellveggen i Kløftan

En personbil havnet i grøfta oppe i Kløftan på riksvei 93 sør for Alta søndag. Politiet hadde da Altaposten tok kontakt ikke fått melding om personskader.

En forbipasserende som ringte Altaposten forteller at han sjekket bilen og at han ikke fant personer i bilen, kun et par fotspor som gikk vekk fra kjøretøyet. Bilen har havnet mot fjellveggen og personen vi har snakket med sier at bilen kommer litt brått på når man kommer fra Kautokeino-siden.

– En dame som kom imot meg begynte å blinke med lysene, så det kan oppstå litt skumle situasjoner med glatt veibane og greier, sier sjåføren som kom forbi.