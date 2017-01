Mot fjellveggen i Kløfta

En personbil har kjørt i grøfta oppe i Kløfta på riksvei 93 sør for Alta søndag. Politiet har ikke fått melding om personskader. En forbipasserende som ringte Altaposten forteller at han sjekket bilen og fant ingen personer i bilen, kun et par fotspor ut. Bilen har havnet mot fjellveggen og personen vi har snakket med sier at bilen kommer litt brått på når man kommer fra Kautokeino-siden.

- En dame som kom imot meg begynte å blinke med lysene, så det kan oppstå litt uroligheter med glatt veibane og greier, sier sjåføren som kom forbi. Han håper bilen blir fjernet raskt, av trafikksikkerhetsmessige årsaker.