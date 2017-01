Julespreke Eldrid tok alle perleturene

Har du hørt om Julesprek-turene til Alta kommune? Ikke det? Kanskje ikke så rart, for de er såvidt Altaposten har funnet ut kun omtalt på Alta kommunes hjemmeside. Uansett. En av de som har fått med seg det flotte turtilbudet er Eldrid Aas fra Tverrelvdalen.

- Jeg og kjæresten min har gått alle tolv turene. Vi startet i uke 48 og nu sist i romjula hadde vi rukket alle rutene, sier den spreke pensjonisten. Og føyer til:

- Det ble lagt ut tre nye ruter hver fredag før jul. Dette er et knallflott tilbud. Ikke bare har vi fått god trim, men vi har hatt nydelige naturopplevelser med vindstille og blålystime. Løypene som har vært over hele Alta har ikke hatt lys, så vi har fått føle det naturlige lyset, skryter hun.

- Har dere møtt mange andre på turene?

- Nei, og det var vi overrasket over, sier Eldrid, som melder at det eneste minuset med opplegget var at postene som fortalte at de var på rett vei var merket med hvite papirlapper.

- De kunne være litt vanskelig å se. Så kanskje en annen farge hadde vært tingen neste år, foreslår den blide dama.

På hjemmesida til kommunen står det at tilbudet er i regi av Finnmark friluftsråd og Alta kommune og at det passer både store og små.

- Målet er å motivere alle til å komme seg litt ut i sitt eget nærområde. Vi har funnet frem småperler som kan gi god utsikt ut mot havet, til nordlystitting eller en flott tur som gir god frisk luft. En kan gjerne ha med seg lykt eller hodelykt for å finne enklere frem. Har du med litt ved til et bål kan det være ekstra stemingsgivende.

og:

- På hvert sted henger det et kodeark. Dette kan registreres etterpå på Finnmark Friluftsråds hjemmeside. Har du minst fem av turene inne kvalifiserer du til premie. Dette gjøres også samtidig i Hammerfest og Vardø.

- Perleturene har vært topp juletrim, fastslår Eldrid Aas, som håper flere får opp øynene for tilbudet neste år.