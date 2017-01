Disse sakene klikket best i året som gikk

Det er ingen tvil om at det er det jevne trykket fra dag til dag, der vi er først ute med å servere deg lokale nyheter fra vårt dekningsområde i vestfylket, som sørger for trafikken på altaposten.no.

Men fra tid til annen dukker det opp artikler som tar helt av. Ikke minst gjelder dette artikler som får spredning på sosiale medier, da særlig via Facebook-delinger, så vel som saker som plukkes opp på Sol.no.

Mopedaksjon topper lista

Akkurat det har skjedd med sakene vi har på topplista vår fra året som har gått.

Aller øverst finner vi politiets og vegvesenets aksjon mot det andre medier valgte å omtale som «mopedmafiaen», i realiteten noen ungdommer som hadde herjet langs veiene gjennom sommeren. Aksjonen fant sted en formiddag, mens ungdommene var på skolen. Politi og vegvesenet gjorde storfangst, 38 kjøretøy ble avskiltet, 30 av disse beslaglagt.

Flere av ungdommene var utvilsomt uskyldige hva angikk herjingene til noen av byens mopedister, men ble «dratt med i dragsuget» da aksjonen fant sted - noe som førte til reaksjoner fra ungdomsmiljøet.

Altaposten hadde en rekke artikler på temaet, der saken som omhandlet selve aksjonen fikk klart flest lesere.

62.269 klikk, 55.685 brukere: – Av alle mopedene vi har sjekket så var samtlige trimmet

«Alle» ville ha en bit av Claus' balle

Noen tusen lesere bak fulgte den ikke helt hundre prosent sanne men uomtvistelig morsomme historien Claus Jørstad la ut på IKEA sine facebooksider. Krakken «Marius» er nemlig utstyrt med åtte runde hull som er av en slik størrelse at mannfolk bør tenke seg om to ganger før de setter seg ned på denne i naken tilstand. Ikke minst om dette gjøres i en varm dusj, der familiejuvelene finner veien nedi hullet for så å begynne å svelle...

Historien om Claus sitt krakketrøbbel gikk bokstavelig talt verden rundt, med omtale i medier i en rekke land. De som gjorde mest utav historien var trolig det amerikanske talkshowet Jimmy Kimmel Show, hvor Jørstads historie ble dramatisert og satt musikk til.

51.727 klikk, 48.181 brukere: IKEA: – Vi anbefal at du riv krakken ut av dusjkabinettet...

Truet med utkastelse

I juni tok historien om Anne Lise Bakke og hennes to barn løs i sosiale medier. Bakgrunnen var at familien, som leier kommunal bolig, sto i fare for å bli kastet ut. Årsaken til utkastelsen var at den kommunale boligen skulle tas i bruk til flyktninger som skulle bosettes i kommunen.

Historien fikk imdiertid en lykkelig slutt for Bakke og hennes barn. Ordføreren og flere politikere reagerte raskt, og det ble allerede uka etter avklart at familien ikke skulle kastes ut likevel.

43.741 klikk, 40.663 brukere: Må gi hjemmet til flyktninger

Norwegian-sinne

En reisende journalist, Bjarne Krogstad, fikk den mye omtalte seteavgiften rett i fleisen da han skulle sørover med Norwegian. Reisen, som han hadde bestilt måneder i forveien, ble belastet med seteavgift i ettertid.

Norwegian beklaget i en mail at de så seg nødt til å kreve inn avgiften – og belastet likegodt Krogstad og tusenvis av andre reisende for seteavgiften ved å trekke et nytt beløp fra bankkortet deres.

– Det er søren meg noe av det frekkeste jeg har opplevd. Langt over grensa for hva jeg trodde var både etisk og lovlig å gjøre, tordnet Krogstad.

Svaret fra Norwegian var blant annet at de mener reisevilkårene gir dem rett til å kreve inn pengene på denne måten.

37.541 klikk, 34.940 brukere: – Det er søren meg noe av det frekkeste jeg har opplevd!

Uakseptabel hendelse

Da oktober rant mot slutten fant det sted en uheldig episode i Gakori, som fikk bred omtale i nasjonale medier. Altaposten kunne fortelle at en andreklassing hadde blitt avkledd og kastet i bakken av flere andre, eldre gutter. Episoden ble informert om i SMS til guttens foreldre, noe som fikk faren til å reagere kraftig.

Skolens rektor konstaterte at gutten hadde vært utsatt for en uakseptabel hendelse, i ettertid har kommunens egne undersøkelser tydet på at hendelsen var «mindre alvorlig enn først antatt» men fortsatt fullstendig uakseptabel. Kommunen iverksatte et knippe tiltak rundt egne rutiner som følge av episoden.

35.563 klikk, 31.385 brukere: 2. klassing avkledd og kastet i bakken

Dobbel utkjøring

Den finske trailersjåføren Esa Jarkko hadde maks uflaks da han på sitt første oppdrag for den svenske arbeidsgiveren sin kjørte ut - ikke bare en men to ganger - i Alta.

Først havnet han i grøfta på Holtenjordet. Etter å ha fått hjelp fra Viking til å komme seg opp av grøfta bar det av veien på nytt bare få kilometer senere, på Aronnes.

– Sjefen sa «jeg skal se hvordan du kjører, er det bra så får du beholde jobben». Men det får jeg ikke, jeg er sikker på at nå får jeg sparken. Jeg har jo bare jobbet to dager her, sa Jarkko til Altaposten.

Vi forsøkte i ettertid å finne ut hvordan det gikk med Jarkko, men den finske trailersjåføren var ikke interessert i mer publisitet rundt saken da vi tok kontakt på ny.

31.484 klikk, 29.536 brukere: – Nå får jeg sparken!

Skummel knute

Helt siden russefeiringen ble en del av 17. mai-markeringen har russeknuter vært en del av oppkjøringen for avgangselevene ved landets videregående skoler. Flere har handlet om å drikke alkoholholdig eller alkoholfri drikke av en gitt mengde.

Men da Alta-russen la opp til en knute som – ved konsumering av alkoholholdig drikke, uansett type – ville føre til en potensielt dødelig promille. Her skulle nemlig russen drikke «en shot med sprit eller en 0,33l øl/rusbrus for hver fartsdump» fra Alta kirke og til Finnmarkshallen. Vår undersøkelse røpet at det var 24 fartsdumper, og vår utregning tydet på at man risikerte en promill på mellom fem og opp mot ti, avhengig av kjønn og kroppsvekt.

– Livsfarlig, advarte Folkehelseinstituttet, med resultat at Alta-russen fjernet den aktuelle knuten.

31.389 klikk, 30.005 brukere: Advarer mot dødelig russeknute

Trafikale hendelser

At elbiler engasjerer fikk vi oppleve da vi omtalte et forslag om å kutte i parkeringsfordelene til elbilbrukerne. Gratisparkeringen for elbiler skulle nemlig etter planen kuttes på alle kommunens p-plasser ved nyttår, noe som i ettertid er blitt reversert.

Også regler knyttet til egnethet for førerkort førte til stort engasjement. 26 år gamle Mailin Ellingsen besvimte, dro til legen og ble sendt til Hammerfest for grundig sjekk. Her ble det konstatert at hun var frisk som en fisk – men hun ble likevel fratatt førerkortet.

– Tragikomisk, sa 26-åringen.

Fylkeslege Eivind Merok forklarte at strengere regler rundt helsekrav førte til at førerkortet ble tatt fra uheldige Mailin.

31.188 klikk, 29.915 brukere: Elbil-festen er over

27.491 klikk, 25.429 brukere: – Ung frisk jente i sin beste alder mistet førerkortet??

Utkastelse

Siste sak på topp ti-lista vår fra 2016 fant sted samtidig som kuldeperioden i begynnelsen av november. Med nesten ti grader i været hadde en selger av magasinet «Folk er folk» sneket seg inn i gangen på Coop Extra på Midtbakken. Her fikk han ikke stå, og ble kastet ut i kulda.

– De behandlet han som en hund, mente kunde Nils Henrik Nilsen.

Coop snudde etter hvert, og lot selgeren stå i gangen for å varme seg.

27.014 klikk, 24.048 brukere: – De behandlet han som en hund

Langt unna toppen

Men sakene i lista over kommer ikke i nærheten av den mest leste saken på altaposten.no gjennom tidene, i alle fall fra vi begynte å måle trafikken via verktøyet Cxense.

Saken med Ada Sofie Austegard fra april 2015, der hun retter en pekefinger mot pedagoger og andre som jobber med barn, er klikket på hele 510.071 ganger. 457.954 brukere har vært innom artikkelen, og dermed fått servert det knallharde budskapet fra Austegard. Nesten halvparten av klikkene fant sted i 2016, noe som forteller oss at budskapet hun målbar i fjor er minst like relevant den dag i dag.