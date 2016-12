Sier nei til lavere fart

Skaialuft Vel har ønsket å sette ned fartsgrensen for Bossekopveien i området mot Tollevika. På enkelte steder er veien ned mot fem meter bred og Skajaluft Vel ber derfor om at hastigheten settes ned fra 50 til 30 km/t på grunn av at dette er en skolevei.

«Ved å bygge gang -og sykkelsti har trafikksikkerheten blitt bedre enn tidligere. Dette på grunn av at det er et bedre skille mellom myke trafikanter og motorisert trafikk. Som følge av dette mener Statens vegvesen at gjeldende fartsgrense på 50 km/t er den mest hensiktsmessige fartsgrense n på den aktuelle strekningen. Statens vegvesen er kjent med at det gjenstår et punkt på vegstrekningen hvor vegen er smal. Dette punktet skal utbedres i nær fremtid», skriver rådgiver Jan-Inge Johansen i Statens Vegvesen i sitt svar til Skaialuft Vel.

Byggetabbe?

Den nye og høyst velkomne gang- og sykkelveien fra Tollevika-krysset til Skajaluft okkuperer mer plass enn planlagt.

– Det er målt feil og veien er blitt smalere. Støttemuren er kommet 45 centimeter inn i veiarealet, men veien er likevel over seks meter bred, har seniorrådgiver Kristian Øvernes i Statens vegvesen uttalt tidligere.

I mange år har trafikantene ventet på gang- og sykkelvei på denne delen av Bossekopveien. Etter flere utsettelser og stengt vei i lang tid, var prosjektet ferdig tidligere i vinter. På enkelte steder er veien ned mot fem meter bred og Skajaluft Vel ber derfor om at hastigheten settes ned fra 50 til 30 km/t på grunn av at dette er en skolevei.