Røde Otto får grønt skryt

Det handler om elbiler og fortsatt fritak for parkeringsavgift på kommunens plasser. Alta med på lista hvor kun 17 av landets kommuner befinner seg.

– Å innføre betalparkering syns vi er et forferdelig dårlig signal å sende. Skal ikke vi som stor kommune med halvparten av alle elbilene i Finnmark være med på det grønne skiftet, spurte Otto Erik Aas (SV), leder i hovedutvalget for næring, drift og miljø, i forkant av den politiske behandlingen. Det retoriske spørsmålet har blitt besvart av kommunestyret med at klart ja til avgiftsfritak.

Riktig steg

Nå går partifelle og varaordfører Anita Håkegård Pedersen ut og peker Aas ut som svært viktig for at Alta er blant kommunene i landet der elbilene fortsetter å ha ekstrafordeler.

– Klart at det ble debattert også blant posisjonspolitikerne i forbindelse med budsjettdebatten. Med sterke miljøpolitikere som Otto og MDG sentralt i drøftelsene var det ingen tvil. Fritaket for P-avgift for elebiler i Alta ble videreført selv om administrasjonen innstilte motsatt, forteller Håkegård Pedersen.

Hun er på vegne av alle politikerne i Alta glad og stolt over at Alta er på ei liste som blir stadig kortere over kommuner som står fast på påritaket av elbilavgift. Varaordføreren mener det blir lagt merke til på nasjonalt nivå at Alta er i front med grønne tiltak.

Laget liste

Elbilfordelene ble innført for å få flere til å bytte ut sin fossildrevne bil med en nullutslippsbil, og virker ulikt avhengig av hvor man bor i landet.