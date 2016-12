Kan miste ansvarsretten

Alta kommune har igangsatt en prosess for å inndra ansvarsretten foretaket «Sivilingeniør Ole Hammari AS» har i byggesaker. I et brev fra bygningsmyndighetene i Alta kommune gjøres det oppmerksom på at ansvarlig foretak skal oppfylle de kravene til kvalifikasjoner, pålitelighet og dugelighet som følger av forskrift gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Sterkt brev

Av kommunens reaksjon går det fram at bygningsmyndighetenes erfaring er at foretaket Ole Hammari AS har opptrådt i forhold til de krav som stilles for å ha ansvarsrett.

«Foretaket har ansvar ovenfor bygningsmyndigheten for at plan og bygningslovgivningens krav er oppfylt og dokumentert for det ansvarsområdet foretaket har påtatt seg gjennom erklæring til kommunen. Kommunen skal treffe vedtak om å frata foretak ansvarsrett ved alvorlige overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller medhold av pbl, eller dersom den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som stilles til kvalifikasjoner, pålitelighet og dugelighet. Før det treffes slikt vedtak, skal foretaket gis varsel med frist til å uttale seg», heter det i brevet fra Alta kommune og videre:

«Bygningsmyndigheten har over tid registrert vesentlig svikt i utførelse / kontroll av byggesøknader fra foretaket Sivilingeniør Ole Hammari AS. Med bakgrunn i gjentatte byggesøknader med vesentlige mangler stiller bygningsmyndigheten spørsmåltegn ved søkers kvalifikasjoner og kjennskap til loven. Gjentatte brudd kan tyde på at foretaket ikke er i stand til å sørge for at plan- og bygningsloven etterleves. Og med bakgrunn i det kan det også være grunn til å anta at foretaket i fremtiden heller ikke vil ha evne eller vilje til å etterleve regelverket.»

Skifter daglig leder

I varselet om å frata ansvarsretten vises det til en rekke konkrete saker, og at det på grunn av manglende oppfølging fra ansvarshavende er gjort feil som gir brudd på plan- og bygningsloven samt vedtatt reguleringsplan.

I svarbrevet fra Ole Hammari AS beklager firmaet flere av de påståtte forholdene. Slik brevet tolkes legger bedriften seg flat for kritikken.

«På grunn av de problemene bygningsmyndighetene har hatt med firmaet, har foretaket Sivilingeniør Ole Hammari AS besluttet å ansette ny daglig leder/faglig leder fra 1.01.2017. Den nye lederen vil være Kim Hammari. Håper at denne endringen i ledelsen av firmaet vil få til et bedre samarbeid med bygningsmyndighetene og at tilliten til firmaet kan bygges opp igjen. Med dette som grunnlag ber jeg om at den nye lederen kan vise tilliten verdig.», heter det i svaret som er signert tidligere daglig leder, Ole Hammari.