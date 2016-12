–Sikret «drittjobb» med fire millioners margin

Det var aldri noen tvil da entreprenør for byggetrinn 2 for hovedanløpet til Tverrelvdalen skulle fordeles. Både konsulent Multiconsult og opdragsgiver Alta kommune pekte på Anlegg Nord AS for jobben med hovedkloakkledning med tre pumpestasjoner på strekningen Tverrelvdalen skole - Mobakken. Byggetrinn 1 er allerede godt i gang og strekker seg fra Sata til Tverrelvdalen skole. Entreprenør for trinn 1 er Eriksen Maskin.

– Som du ser så har vi antatt Anlegg Nord AS for entreprisen. Klagefristen er satt til 6. januar, sier leder kommunalteknikk i Alta kommune, , Trond Einar Uglebakken

Ren utklassing

For å holde oss til sportsspråket ble entreprisen vunnet med uklassingssifre. Anlegg Nord hadde lagt inn en anbud på 11,5 millioner kroner. Neste, Kåre Kristensen AS, hadden anbudssum på over 15 millioner kroner. I tillegg hadde Anlegg Nord nest laveste byggetid med sine 280 dager. Som et apropos hadde Eriksen Maskin, som holder på med meggetrinn 1, lagt inn et anbud på over 24 millioner kroner og en byggetid på 630 dager. Mellom Anlegg Nord på 1. pass og Eriksen Maskin på sisteplass var det ytterligere fire anbydere.

Kontraktsforhandling

Dersom det ikke kommer klager så regner Alta kommune å gjennomføre kontraktsforhandlinger i uke2 eller 3.