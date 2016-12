Tre norske på kinotoppen

Kinoenes bransjeorganisasjon Film & Kino melder at 2016 ble det beste kinoåret for norske filmer på 40 år.

«Børning 2» på topp

«Kongens nei» er årets mest besøkte kinofilm på norske kinoer, med godt over 700.000 besøkende. I Alta er det dog en annen norsk film som har vært mest populær.

– Hos oss i Alta er det faktisk tre norske filmer som de mest besøkte i år. Nummer èn er «Børning 2» som har hatt 2120 besøkende. Nummer to er «Snekker Andersen» som faktisk kan gå forbi «Børning 2». Den har så langt hatt 2068 besøkende, mens «Kongens nei» har hatt 1959 besøkende, sier kinosjef Kjell Gundersen.

Per i dag har hele 54.781 funnet veien til kinosetene i Alta.

– Toppåret for kinoen i sentrum var i 2009 med 57.941 besøkende. Den rekorden blir hard å slå nå på oppløpssiden. Målet vårt hvert år er over 50.000 publikummere, så vi er veldig fornøyd uansett om det blir ny rekord eller ikke, sier Gundersen, som sier kinoen har vært godt besøkt i hele romjula.

390 per dag

– Jeg tror besøket så langt er ganske så normalt, slik det bruker å være i romjula generelt. Det betyr kort fortalt at vi har omlag 390 besøkende per dag i disse dager og det er tall som er normalt for denne tiden, sier Gundersen som forteller at blant de yngste er det «Dyrene i Hakkebakkeskogen» som er mest besøkt.

– Den hadde vi premiere på 1. juledag og den har vært godt besøkt hver eneste dag.

Barnefilmen, som er en norsk produksjon, handler kort om Klatremus og de små vennene hans som er konstant fare for å bli spist av Mikkel Rev og andre rovdyr som ikke vil skaffe seg mat – på ærlig vis. Historien er basert på Thorbjørn Egners «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen».

Tre for de voksne

En av de mest populære filmene for den eldre garde i romjula er «Passengers» som hadde premiere like før jul.

– Denne og Star Wars-filmen «Rouge One», som hadde premiere for få uker siden, er også en hit i disse dager, samt den nye svenske komedien om 101-åringen, sier Gundersen.