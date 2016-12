Stoppet ikke for politiet

Føreren hadde ikke til hensikt å stoppe for politiet til tross for at at han hadde to påsittere uten hjelm, noe vedkommende selv heller ikke hadde. Operasjonsleder hos politiet, Jan-Olav Schjølberg, er sparsom med opplysningene til Altaposten, men bekrefter at føreren og hans medpassasjerer ikke klarte å unndra seg kontroll. Det betyr bøter og et oppgjør med politiet for alle tre over nyåret.

Av twittermeldingene er det vanskelig å si hvor i Alta folk fra reinpolitiet og SNO sjekket scooteraktiviteten fredag ettermiddag. I meldingene heter det at det var øst for Alta. Heller ikke ved operasjonssentralen kan de gir mer presis stedsangivelse. Altaposten vet imidlertid at politi og SNO ble observert i Tverrelvdalen en tid før meldingene ble lagt ut på twitter.

Foruten de tre på en scooter uten hjelm ble ytterligere to anmeldt for å ikke ha påmontert registreringsskilt. Fem ble anmeldt for ulovlig kjøring i utmark og en for kjøring uten scooterlapp.