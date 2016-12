Halvveis til Russland

Etter at Hilde Amundsen fra Alta fortalte om sin kamp mot MS i Altaposten og TV Nord, står det nå 256.091 kroner på kontoen.

– Jeg har fått mye repons fra folk som sier de ikke visste at jeg var så syk. Siden jeg er så blid. Jeg har heller ikke vært så åpen om sykdommen. Jeg har fått mye støtteerklæringer. Det er veldig fint for meg at folk vil hjelpe. Givergleden i Alta er stor, sier 25-åringen som fikk multippel sklerose som 16-åring.

Fredag skrev venninnen hennes, Trine Flage, på Facebook-gruppen «Hjelp Hilde i kampen mot MS»:

«Hilde vil takke alle enkeltpersoner og bedrifter som har sendt inn støtte. Del ordet slik at vi når ut til flere. Godt nyttår!»

– Jeg har vært utrolig sliten, men er veldig takknemlig for alle som har villet hjelpe meg. Jeg ser nå at målet nærmer seg. Jeg er over halvveis. Jeg er kjempeglad for det. Jeg setter stor pris på alle som vil hjelpe meg, sier hun.

– Det vil bli solgt grytekluter og strikkede vesker, og så skal jeg strikke sitteunderlag, forteller Hilde Amundsen.

– Det har vært en fin jul, og jeg har så mye å se frem til i 2017. Så det blir et fint år, sier hun.

Om flere vil hjelpe Hilde til stamcellebehandlingen i Moskva, kan man Vippse til 922 49 273. Kontonummer er 0539 71 94932.

Behandlingen koster 500.000 og Hilde Amundsen skal legges inn 21. mars.