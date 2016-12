Får småpenger for tur til Bærum

– Opplegget er blitt helt tøvete og mangler fullstendig logikk. Jeg blir nødt til å anke for å få en klarhet i hva man kan forvente seg som pasient, sier Kjelsberg.

Ikke alene

Nylig sto Odd Magne Haugen fram med sin historie om opplevelsene med Pasientreiser etter at nye regler trådte i kraft. Han er ikke den eneste som er frustrert. Stadig flere pasienter kontakter Altaposten med historier om hvordan Pasientreiser har kuttet i godtgjøringene man skal ha for å komme seg til og fra sykehus. Ikke får man betalt for parkering for egen bil og ikke får man dekket buss eller tog når man skal videre fra Gardermoen til sykehus sørpå.

Pasientreiser har gjort det klart overfor Altaposten at nye regler er satt i verk fra 1. oktober. Områdesjef Arve Smedseng har klargjort at standardsats er 2,20 kroner per kilometer og regelverket tilsier at man som pasient har krav på dekning etter denne satsen, selv om de faktiske utgiftene til reisen er høyere enn satsen på 2,20 per kilometer.

Skulle tatt bussen

Gunvor Kjelsberg finner det nesten komisk at Pasientreiser har beregnet hennes reise til å være 80,3 kilometer fra Eibyveien til Martina Hansens hospital i Bærum. Først har hun betalt 800 kroner i ekstra egenandel for fritt sykehusvalg, til tross for at det var Hammerfest sykehus som ikke klarte å overholde tidsfristen og pasientgarantien.

– Det var for det første Hammerfest sykehus som anbefalte at jeg skulle velge Martina Hansens hospital. Fordi jeg hadde time tidlig på morgenen, måtte jeg reise til Oslo dagen før. Jeg har ikke krevd overnatting, fordi jeg kunne bo privat. Men jeg fikk ikke dekket parkering på flyplassen, fordi Pasientreiser skriver at «offentlig transport kunne vært benyttet på strekningen, det var derfor ikke nødvendig å bruke egen bil på reisen», forteller Kjelsberg.

– Dette rimer jo ikke, for jeg har fått dekket kilometer for å kjøre med egen bil, mens Pasientreiser mener jeg skulle ha brukt offentlige kommunikasjoner. Da lurer jeg på hvilken rutetabell for søndagsbussen fra Eiby som er benyttet i dette tilfellet, sier en oppgitt Kjelsberg.

Hvor er logikken?

Gunvor påpeker at hvis hun skulle snu litt på det, så er det 1.757 kilometer en vei til sykehuset – og beregninger viser at kjører man i ett, så skal det ta 23,18 timer. Så skal hun også hjem igjen.

– Da snakker vi kostpenger og overnatting, tenker jeg. Jeg forstår rett og slett ikke hva de søringene holder på med. Heretter må jeg bare la være å forsøke å spare det offentlige for penger og heller bestille drosje. For når jeg neste gang skal til Hammerfest og bruker båten, må jeg nødvendigvis ned til havneterminalen på en eller annen måte tidlig på morgenen. Da går det heller ikke buss fra Eiby, sier hun.

Fjernes med pennestrøk

Hun konstaterer at Pasientreiser med et pennestrøk fjernet de kostnadene man har hatt.

– Når jeg nå leser infoen om gratis offentlig transport og bestilling av drosje, skal jeg sannelig begynne å bruke dette. Hadde jeg kjørt ned til havneterminalen fra Eiby – 14,2 km og retur, så ville summen blitt 62,48 kr i bilutgifter. Nå kan det bli to ganger drosje og mye dyrere, sier Kjelsberg forundret.

Hun understreker at hun ikke har vært opptatt av å få verken i pose eller sekk. Hun kunne for eksempel krevd overnatting i Oslo og ekstra døgn med kostpenger. Det gjorde hun ikke.

Nå anker hun over utbetalingen og krever å få dekket parkeringskostnaden og de andre utgiftene, samt få en klargjøring.

"Blir bare verre og verre"