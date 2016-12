Brøyter vintervei for myke trafikanter

Alta kommune har fått henvendelser fra beboere fra Transfarelvmoen til Rafsbotn med ønsker om at det blir bygget gang- og sykkelsti på hele strekningen.

Statens ansvar

Alta kommune ønsker at dette skal la seg gjøre, og en henvendelse fra en familie nært Rafsbotn er oversendt til Statens vegvesen fra hovedutvalget i Alta, som har behandlet forespørselen. Også fra beboerne på Transfarelv er det fremkommet ønske om en ordentlig gang- og sykkelsti, men siden dette er E6 er det Statens vegvesen som har ansvaret.

Hos Statens vegvesen sier seksjonssjef Elisabeth Jomisko i seksjon for plan og forvaltning at hun har hørt snakk om saken, men at hun så langt ikke er kjent med om det foreligger konkrete planer for en gang- og sykkelveietablering. Hun anbefaler avisa å snakke med kommunen for å høre hvilke planer som eventuelt foreligger.