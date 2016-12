19 mistet livet i trafikken i nord

Statens vegvesen omtaler på sine hjemmesider trafikkulykker som medførte dødfall gjennom året som er gått. 19 personer mistet livet mellom 1. januar og 30. desember, det er tre flere enn de to foregående årene.

Selv om antallet trafikkdrepte ikke er alarmerende høyt, varsler regionveisjef Torbjørn Naimak økt innsats for å presse tallene enda lavere.

– Det er naturlig at tallene svinger, samtidig betyr dette at vi må jobbe enda hardere med å få ned antall ulykker, sier regionvegsjef Naimak ifølge pressemeldingen.

På verdensbasis ligger Norge lavest i antall dødsulykker i trafikken målt mot folketallet, fremgår det av pressemeldingen.

– Vi har en nullvisjon der målet er at ingen skal bli drept eller hardt skadet på våre veger. Det er gjort en stor innsats som har ført til at antall dødsulykker i Nord-Norge er redusert fra en topp på 72 i 1970 til et gjennomsnittsnivå på 21-22 de siste årene. Utfordringen er at mange av de enkle tiltakene er gjennomført, og at vi må tenke helt nytt for å komme videre, sier Naimak.

I Finnmark døde seks personer i trafikken, fire i Troms og ni i Nordland. Det fremgår at utforkjøringer og møteulykker dominerer statistikken. Tre syklister omkom også i trafikken, det høyeste tallet siden 2011.

Statens vegvesen registrerer med glede at ingen barn under 13 år mistet livet i trafikken i Nord-Norge, for tredje år på rad.

Den eneste nullen på oversikten over dødsulykker til Statens Vegvesen region Nord er fra 2012, da var det ingen trafikkdrepte i Finnmark.