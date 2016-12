Slik blir rakettværet

Med stormen over Finnmark i begynnelsen av desember samt den siste tids ruskevær friskt i minne, har det vært grunn for folk langs kysten å være bekymret hva angår rakettværet lørdag kveld og natt til søndag. For mens det inne i fjordene og på indre strøk vanligvis går rolig for seg, kan selv små uværsrunder skape problemer i kyststrøkene når rakettene skal til værs.

Ustabilt vær i vente

Vakthavende meteorolog Anita Ager-Wick ved Meteorologisk institutt Værvarslinga for Nord-Norge forteller torsdag morgen at vi går noen ustabile dager i møte:

– Det siste døgnet har vi hatt ganske kraftig vind langs kysten av Finnmark, opptil full storm målt blant annet på Fruholmen. Været har skapt problemer med stenge veier. Dette lavtrykket er nå i ferd med å passere Finnmark, utover ettermiddagen og kvelden minker vinden gradvis. Det blir roligere på natta, men så øker det på igjen i morgen, da et nytt lavtrykk er på vei inn over Finnmark igjen, forklarer Ager-Wick.

– Vi får en reprise av været vi har hatt, med sludd- og snøbyger og en del vind i Vest-Finnmark. Vinden blir imidlertid ikke like kraftig, vi snakker opp mot sørøstlig kuling utsatte steder.

De ustabile værforholdene varer dessverre til over nyttår.

– Det ser nok ikke helt lovende ut med tanke på rakettværet. Det er utrygt for både snø og redusert sikt enkelte steder i vest, med en del vind utsatte steder i vestfylket utover kvelden. Vi får håpe at været sprekker litt opp innimellom. Men det må sies at det vil bli betraktelig bedre vær på kysten sammenlignet ruskeværet som vi hadde onsdag denne uka, poengterer hun.

Bedre over nyttår

Etter at 2016 har blitt til 2017 forventes det at vinden dreier nord-nordøst.

– Vi kan vente oss synkende temperaturer, og perioder med litt snø på kysten. Det ser ut til å bli mer stabilt, kaldt vintervær over nyttår, forklarer meteorologen til Altaposten.

Varierende landet sett under ett

Det ligger an til et svært varierende nyttårsvær rundt omkring i landet. Østlendingene får best mulighet for klar sikt til nyttårsrakettene, melder NTB.

– Ja, det ser ut som det er østafjells som får det beste været – ellers blir det mye skyet vær og nedbør rundt omkring i landet på nyttårsaften, sier statsmeteorolog Martin Granerød til NTB.

Midt-Norge kommer klart dårligst ut med tanke på utsikten til nyttårsrakettene.

– Det dårligste været er det Møre og Romsdal og opp til Helgeland som kommer til å få, med sludd og snøbyger, sier Granerød.

Det blir en våt avslutning på året for vestlendingene.

– På Vestlandet sør for Stad blir det noe lettere byger, men også der venter man regn og sluddbyger i ytre strøk og snøbyger i fjellene, forteller statsmeteorologen.

Granerød er i all hovedsak enig med sin kollega Ager-Wick. Granerød spår for det meste oppholdsvær i Nord-Norge, men ifølge han kan det i Nord-Norge komme enkelte snøbyger ved kystområdene og i ytre strøk.

– Indre strøk av Nord-Norge ser ut til å få lite eller ingen nedbør, sier Granerød. (©NTB)