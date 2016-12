Nå øker skredfaren

Via varslingstjenesten varsom.no fremgår det at det både i Troms og i Vest-Finnmark er betydelig fare for snøskred torsdag og fredag. Faregraden er satt til 3.

Det er de mest nedbørsbelastede områdene som vil være mest utsatt for skred.

– Faregraden vil øke i takt med økende nedbør og vind. Unngå leområder, heter det i et varsel publisert onsdag.

Mildværet onsdag og den påfølgende lavere temperaturen har ført til en stabilisering av snødekket, under mildværsgrensa.

– Men i høyden fører kuling og snøbyger til stadig pålagring av nysnøflak i leheng, slik at faren for å løse ut skred opptil middels størrelse øker noe. Det kan også gå noen mindre naturlig utløste skred. Skredfaren ventes å øke til 3 - betydelig, med størst fare i ytre strøk der det kommer mest nedbør, heter det på varsom.no.

Det er forventet at faregraden vil holde seg på tre – betydelig – også fredag.