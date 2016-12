Isan solgte alle

Men det var akkurat det Isan i Kautokeino hadde fram til desember. 36 scootere var levert ut i kommunen, samtlige var en BRP fra Isan, henholdsvis 18 Lynx og 18 Ski-Doo.

– I Kautokeino har vi et godt eksempel på kombinasjonen av en god forhandler som selger et godt produkt. Det er slett ikke overraskende at Isan gjør det så godt, selv om 100% selvfølgelig er litt i overkant, sier direktør Tor Isaksen i BRP Norway.

Han peker på at BRP har 70-80% av markedet i reindrifta, og at dette er en stor kundegruppe hos Isan.

Scootersalget i Finnmark hadde faktisk en nedgang i perioden juli-desember på hele 15%, men Isaksen regner med at totalen til slutt likevel vil havne rundt fjorårets tall.

– Det gledelige er at Lynx har en kraftig økning i et totalmarked som falt så kraftig. Lynx hadde 37% av markedet fram til desember. Vi ser effekten av at dette er et merke designet for Norden og produsert i Norden, sier Isaksen.