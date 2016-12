– Vi opererer ikke med lokkepriser

I tall eiendomsmegler Daniel André Adamsen i Eiendomsmegler 1 har funnet fram for 2016 fremgår det at meglerne i Alta treffer godt med prisantydningene.

– I 2015 var forholdet mellom pris og prisantydning slik at boligene i snitt solgte for 0,8 prosent under prisantydning. Nå vi snakker om rundt 400 salg, så forteller det meg at vi treffer godt. Og i 2016 var dette enda bedre, boligene solgte i snitt 0,3 prosent over prisantydning. Da er det ikke mye lokkepriser ute og går, sier Adamsen.

– Dette tyder på at dere kjenner markedet deres?

– Ja. Selvfølgelig kommer det avvik både i positiv og negativ retning, der vi bommer. Slik vil det alltid være. Men vi ser at det i Alta er god harmoni mellom selger, kjøper, megler og takstmann. Vi er tydeligvis ganske enige om hva boligene er verdt!