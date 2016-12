– Kan bli det største oljefunnet noensinne

Hvis de mest optimistiske anslagene slår til, blir Statoils oljefunn med navnet Korpsfjell betydelig større enn Johan Sverdrup-feltet, skriver Dagens Næringsliv.

Operatør Statoil (30 prosent) har med seg Lundin (15 prosent), Chevron (20 prosent), ConocoPhillips (15 prosent) og Statens oljeselskap Petoro (20 prosent)

Ifølge oljekonsulent Jarand Rystad i Rystad Energy har Korpfjell potensial til å bli på hele 10 milliarder fat olje i det høyeste scenarioet.

– Da blir det det største oljefunnet i Norge noensinne, sier Rystad til DN.

Ifølge Lundin dekker Korpfjell-strukturen et flateareal på hele 850 kvadratkilometer. Leteblokken ligger i grenseområdet mot Russland som ble tildelt i 23. konsesjonsrunde..

– Det blir den første testen vi gjør av en helt ny oljeprovins, sier Statoil-talsmann Morten Eek til avisa. Han påpeker at risikoen for å bore tørt i et nytt geologisk område er større. Blir det funn, er det store sjanser for at det er stort.