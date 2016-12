Tar tak i mobbingen

Kontrollutvalget i Kautokeino anbefalte kommunestyret å sette helt nye mål for kommunal virksomhet. Til kommunestyret mente kontrollutvalget at man burde sette forvaltningsmessig fokus på mobbing i grunnskolen, rutiner for ansettelser, samhandlingsreformen og byggesaksbehandling.

Ikke bare barneskolen

Da kommunestyret behandlet saken før jul var det en rekke av representantene som mente innstillingen var for snever fra kontrollutvalget, fordi det kun var nevnt mobbing i grunnskolen.

Venstres Anton Dahl understreker at man måtte se på mobbing helt fra barnehage og opp til videregående skole, siden mobbing etter hans mening ikke er noe som bare skjer i barneskolen.

– Mobbing skjer ikke bare i grunnskolen, men i barnehagene, på videregående og i ungdomsskolen, sa Anton Dahl.

Ol Johan Gaup fra Flyttsamelista sa seg enig med Dahl i at man måtte se på mobbingen bredere enn bare til barneskolen. Også Inger Marit Bongo fra Arbeiderpartiet sa seg enig i at Dahl hadde et godt poeng og forslaget fra Anton Dahl ble enstemmig vedtatt.

Ingen tilstede

Da kommunepolitikerne skulle behandle saken, som het overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 til 2020, var det ingen tilstede fra kontrollutvalget, noe tidligere ordfører Klemet Erland Hætta pekte på spesielt.

– Kontrollutvalget burde ha vært tilstede her i dag for å svare på spørsmål, sa Hætta.

Fastboendes listes Isak Mathis O. Hætta mente man burde kunne fremme et tilleggsforslag til kontrollutvalgets forslag, slik at man får med at det skal være fokus også på mobbing andre steder enn i barneskolen.

– Jeg vil fremme forslag om at kommunestyret ber kontrollutvalget se videre på denne saken om mobbing, sa Hætta.

Ordfører Johan Vasara slo fast at man kan fremme forslag om tillegg, men ikke endringer i kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret.