Kinesiske turister havnet i grøfta

Politiet mottok 2. juledag flere meldinger om en bil som hadde havnet i grøfta i Rafsbotn, kan politiinspektør Svein Tore Nilsen fortelle.

– Meldingene gikk ut på at noen kinesiske turister hadde havnet i grøfta. Bilen sto slik til at den ikke var til hinder for øvrig trafikk, og det ble heller ikke meldt fra om personskader. Politiet rykket derfor ikke ut, sier Nilsen.

Turistene fikk etter hva Nilsen kjenner til bistand fra Viking Redningstjeneste.