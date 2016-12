Anklager kommunen for avtalebrudd

I den nylig vedtatte områdeplanen for Bukta båndlegges en stor del av Alta Kraftlags Altagård-eiendom til lufthavnformål. Det betyr i praksis at denne delen av eiendommen kun kan brukes i forbindelse med framtidig utvikling av Alta lufthavn, og på det nærmeste er verdiløs for Alta Kraftlag.

Inngikk avtale

Da eiendommen i sin tid ble ervervet fra kommunen, ble følgende avtale inngått:

«Kommunen og kraftlaget har som utgangspunkt at kraftlaget kan utvikle eiendommen til eget bruk innenfor rammen av offentlig formål. Dersom denne rammen medfører begrensninger i å utvikle eiendommen på en rasjonell måte for kraftlaget, eller at kraftlaget ikke kommer inn under rammen «offentlig/formål» skal kommunen bistå så langt det er mulig til en mest mulig rasjonell utnyttelse av eiendommen for kraftlaget.»

Klaget inn vedtak

– Det å avsette eiendommen til lufthavnformål er åpenbart i strid med de forpliktelser Alta kommune har påtatt seg i henhold til inngått avtale. Vi kan ikke se av saksframlegget at disse privatrettslige forpliktelser som forutsettes kjent for kommunen er berørt eller omtalt. Dette anføres å være en saksbehandlingsfeil. I tillegg vil forholdet naturlig nok få privatrettslige konsekvenser som Alta Kraftlag vil måtte komme tilbake til dersom det regulerte formål opprettholdes, heter det i en klage på vedtaket, sendt fra kraftlagets advokat.