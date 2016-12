Til sykehus etter scooterulykke

Tre mindreårige personer er skadd i en snøscooterulykke i Karasjok i Finnmark. En av dem er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge med moderate til alvorlige skader.

Pressevakt Jan Fredrik Frantzen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) opplyser at en gutt i tenårene er innlagt på sykehuset i Tromsø.

– Han er moderat til alvorlig skadd, men tilstanden er stabil, sier Frantzen til NTB.

De to andre personene som ble skadd i ulykken, er brakt til Finnmarkssykehuset HF. Kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt opplyser at de to er fortsatt til undersøkelser, men det ser ikke ut til at de har livstruende skader.

Alle de skadde er under 16 år, deriblant fører.

Politiet i Finnmark opplyser på Twitter at ingen av dem har førerkort for motorklassen, og at det derfor opprettes sak.

Politiet varslet om ulykken 13.23 mandag ettermiddag. (©NTB)