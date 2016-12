– Mangler plan for Sennalandet

Tilsynet mener Statens Vegvesen Region nord ikke har sikret oversikt gjennom regional trafikkberedskapsplan og heller ikke har sikret god nok beredskap for å håndtere hendelser på værutsatte strekninger. Blant annet på E6 mellom Alta og Skaidi.

– Konsekvensen kan være at det ikke blir iverksatt tiltak ved kritiske situasjoner og at det i ytterste konsekvens oppstår fare for liv og helse, skriver Vegtilsynet i sin rapport.

Alle de værutsatte strekningene Vegtilsynet undersøkte manglet beredskapsplaner eller hadde ufullstendige beredskapsplaner. Planene skal blant annet beskrive organisering, varslingslinjer og utstyr- og ressurssituasjon, og danne grunnlaget for en god krisehåndtering. Planene skal baseres på ROS-analyser. To av de fire strekningene manglet slike ROS-analyser. Deriblant E6 Sennalandet og E6 Saltfjellet.

Stoler på Vegvesenet

Statens Vegtilsyn slår fast at beredskap på veinettet skal sikre pålitelighet, sikkerhet og framkommelighet både i normalsituasjon og under påkjenning.

– Beredskapsplaner skal sikre tilstrekkelig overvåkning på strekningene, slik at en for eksempel iverksetter kolonnekjøring eller veistengning til riktig tidspunkt. I situasjoner som for eksempel fastkjøring av biler blir det stilt enda større krav til planene. I en kritisk situasjon er en avhengig av et grundig forarbeid i samarbeid med politiet og andre ansvarlige etater, heter det fra Vegtilsynet.

Lensmannen i Alta, Svein Tore Nilsen, sier han ikke er kjent med de avvikene som avsløres i Vegtilsynets rapport og henviser avisa til beredskapsplanleggeren i politidistriktet, Sissel Barmann.

Barmann sier at hun har full tillit til at Statens vegvesen tar det nødvendige ansvaret på Sennalandet hvis det er snøstorm og noe skjer.

– Vegvesenet er en samarbeidspartner som vi kan stole på, sier beredskapsplanlegger Sissel Barmann.

Oppfyller ingen krav

Tilsynsrapporten fra det statlige Vegtilsynet slår fast at det ikke er utarbeidet beredskapsplan for E6 Sennalandet og E6 Saltfjellet som samsvarer med kravene.

For alle disse punktene nedenfor er svaret nei:

– Er det gjennomført ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) for strekningen?

– Er det utarbeidet beredskapsplan i samsvar med gjeldende NA-rundskriv?

– Er risiko som er funnet i ROS-analysen brukt i beredskapsplanen?

– Samsvarer lokal instruks med gjeldende NA-rundskriv?

– Har politi, lokal redningstjeneste og driftsentreprenøren deltatt i utarbeidelse av planverket?

– Er politiets aksjonsplan en del av beredskapsplanen for strekninger som kan bli midlertidig stengte/kolonnekjørte?