Vant Island-tur på selveste julaften

Før jul kjørte Montana i samarbeid med en av sine islandske leverandører, Cintamani, i gang en aldri så liten julekonkurranse. De som kjøpte produkter fra leverandøren før jul fikk delta i trekningen av en tur til sagaøya, besøk til Cintamanis hovedkontor samt til flere kjente naturseverdigheter – inkludert både geysir, den storslagne Gullfossen og Thingvellir nasjonalpark. Et spa i Blue Lagoon fulgte også med.

– Et vakkert menneske

Lillejulaften tok derfor innleid trekningsansvarlig Peter de Jong turen til politiet sammen med Montanas representanter for å trekke vinneren.

Hele seansen ble filmet, og filmen kan du se nederst i artikkelen.

Vinneren ble Lisa Marie Røst Gudmestad.

Julaften bar det dermed til Gudmestad for overlevering av premie. På vei til premieutdelingen forteller en rørt Montana-sjef Mette Sønvisen at hun kjenner Gudmestad fra tidligere:

– Hun er et vakkert menneske, sier hun mens tårene trøkker på.

Gleder seg stort

Vinneren ble både glad og rørt da hun åpnet døra og fikk servert premien:

– Herregud, kan man høre Gudmestad utbryte.

Agust Jonsson ved Montana forteller at Lisa Marie ble kjempeglad for å vinne:

– Hun fortalte at hun aldri har vært på Island før, og at hun allerede gleder seg til turen.

– Nesten alle i familien hennes har kjøpt Cintamani-klær, og hun fortalte at de så sent som lille julaften snakket om at det måtte nesten være en av de som vant, siden de hadde kjøpt så mye, sier Jonsson.

Altaposten har forsøkt å komme i kontakt med vinneren 1. juledag, uten å lykkes.