Glemte å slukke stearinlys – førte til brannutrykning

Rundt 20.30 søndag kveld rykket Alta brannvesen ut mot området Komsa/Tollevika, etter at en automatisk brannalarm gikk i en enebolig her.

Brannmannskapene kom til stedet omtrent samtidig med boligeier, kan brannmester Finn Eirik Rasch ved 110-sentralen fortelle:

– Det viste seg at et stearinlys hadde smeltet og skapt en del røyk. Brannvesenet bisto med å få luftet ut, men utover dette gikk det bare fint – denne gangen, sier Rasch.

Viktig sjekkerunde

Men det er dessverre ikke alltid det går bra. Særlig i jula oppstår det branner som følge av bruk av levende lys.

– Dette er årstiden da man har mye levende lys, rundt omkring i de tusen hjem. Og dermed er det også ekstra viktig at man tar seg en ekstra runde rundt i huset før man drar ut på besøk eller går for å legge seg. Sjekk gjerne to ganger at alt er slukket, for det er så fort gjort å glemme et stearinlys, sier Rasch.

Ikke forlat levende lys

Brannmesteren forteller at det som regel blir alvorlig når pynt på eller like ved lysestaken tar fyr.

– Deretter sprer brannen seg videre. Det er som regel dette som fører til husbranner. En generell regel er å ikke la levende lys stå uten tilsyn, og å aldri sette pynt – blomster, dekorasjoner, julepynt og slik – tett opp mot stearinlyset. La alltid lysene ha godt med rom rundt seg, sier han.

– Vær forsiktig, levende lys er veldig koselig men man må sørge for å ha disse under oppsikt samtidig som man alltid tar en sjekkerunde for å se at alt er godt slukket før man tar kveld eller drar ut døra.