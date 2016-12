Ny fødeseng i havn

Birgitte Johansen og Alta billakkering kunne i dag ta turen til Alta fødestue med en sjekk som varmer skikkelig.

Det manglet nemlig 54.000 kroner for å komme helt i mål med aksjonen for å skaffe en moderne fødeseng. Den oppgaven tok Alta billakkering seg av, til stor glede for både jordmødrene og initiativtaker Raymond Londal. 207.500 kroner er nå samlet inn til formålet.

– Det var faktisk pappa Bjørn Arild som kom på ideen. Han hadde fått med seg at det manglet noen kroner og ba meg ringe Raymond og si at fødesenga var i boks, sier Birgitte på vegne av familiebedriften.

– Vi har et godt år bak oss og ønsket å bidra, tilføyde Birgitte, som selv er firebarnsmor med to fødsler ved Alta fødestue. Hun har de beste skussmål til jordmødrene i Alta.

– Dette er vi veldig takknemlig for. Den nye senga vil bety svært mye for oss, sier avdelingsleder Gunn Olsen, som sent lille julaften tok imot årets nummer 85 ved fødestua.

Skryten gikk også i retning Raymond Londal som har stått i spissen for prosjektet. Sjøl var han glad og strålende fornøyd.

– Helt fantastisk at vi klarte å fullfinansiere senga i 2016. Og det på selveste julaften. Vi er veldig takknemlige for dette, sier Londal. og stipulerer antall givere til 600. Fra to kroner og opp.

Han legger ikke skjul på at innsamlingen tok noe lengre tid enn planlagt.

– Det tok et år fra vi startet opp, så det gikk tidvis litt tregere enn jeg hadde trodd. Men innspurten topper det meste, fastslår Londal, etter den vellykka aksjonen. Nå kan Alta kommune bestille en moderne fødeseng til fødestua.